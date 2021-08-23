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23.08.2021  15:33   Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропал мужчина со шрамами (фото)

В Харькове ищут 64-летнего Владимира Кошеля.


//facebook.com

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове пропал 64-летний Владимир Кошель. Мужчина в бордовой футболке с белой горизонтальной полосой, черных спортивых штанах и черных кроссовках с белой подошвой,  21 августа 2021 года около 17:00 вышел из своего дома в Индустриальном районе на улице Сергея Грицевца (в районе супермаркета Класс) и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 180 см., худощавого телословжения, карие глаза, короткие седые волосы.    

Особые приметы: шрам на губе и голове, армейская татуировка на плече.  

 

Напомним, ранее мы писали о розыске жительницы Салтовки, пропавшей с базы отдыха под Харьковом.

 

Тэги:  розыск, пропал, харьков, хтз, шрамы, татуировка
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