Внимание, розыск: жительница Салтовки пропала с базы отдыха под Харьковом (фото)

Вечером 22 августа 44-летняя Оксана Нарлы вышла с территории комплекса «Seno Val» и не вернулась.
В поселке Черемушное Чугуевского района (бывший Змиевской район) Харьковской области пропала без вести 44-летняя Оксана Нарлы. Об этом сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисково-спасательный отряд «Милена».
22 августа в 19.35 женщина вышла с территории комплекса «Seno Val» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, зеленые глаза, светлые волосы длиной до плеч.
Была одета в белое платье (фото справа), белые кроссовки. При себе имела маленькую белую сумочку.
Нуждается в медицинской помощи!
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Оксаны Нарлы или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
Ранее РЕДПОСТ писал, что сотрудники полиции устанавливают местонахождение 31-летнего Михаила Ярмоленко, жителя села Колодезное Купянского района
Комментариев: 0
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажность:
давление:
ветер: