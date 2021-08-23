23.08.2021 12:09 Рита Парфенова

Внимание, розыск: жительница Салтовки пропала с базы отдыха под Харьковом (фото)

Вечером 22 августа 44-летняя Оксана Нарлы вышла с территории комплекса «Seno Val» и не вернулась.



Фото из открытых источников

В поселке Черемушное Чугуевского района (бывший Змиевской район) Харьковской области пропала без вести 44-летняя Оксана Нарлы. Об этом сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисково-спасательный отряд «Милена».



22 августа в 19.35 женщина вышла с территории комплекса «Seno Val» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, зеленые глаза, светлые волосы длиной до плеч.



Была одета в белое платье (фото справа), белые кроссовки. При себе имела маленькую белую сумочку.



Нуждается в медицинской помощи!



Если вам что-нибудь известно о местонахождении Оксаны Нарлы или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Ранее РЕДПОСТ писал, что сотрудники полиции устанавливают местонахождение 31-летнего Михаила Ярмоленко, жителя села Колодезное Купянского района