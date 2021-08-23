23.08.2021 11:53

В Харькове подписали Меморандум о сотрудничестве с муниципалитетом города Марибор

Меморандум подразумевает сотрудничество между Харьковским горсоветом, муниципалитетом города Марибор, республика Словения и Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. Бекетова.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , целью сотрудничества между муниципалитетами и университетом городского хозяйства подразумевает является обмен опытом и лучшими практиками с области садово-паркового искусства, ландшафтного проектирования, архитектуры и градостроительства, а также поддержка одарённой молодёжи и инфраструктурных проектов, направленных на развитие городов.

Подписание Меморандума состоялось во время торжественного приёма иностранных делегаций по случаю празднования Дня города Харькова.

"Примите слова благодарности, что вы откликнулись на наше приглашение и разделяете с нами это радостное событие. Харьков - самый радушный город, мы любим гостей и мы рады показывать наши достопримечательности, то, чем мы гордимся. Мы много строим, много реконструируем, и мы готовы поделиться нашим опытом. Мы - город, который не останавливается не на секунду! Пройдет немного времени и мы войдем в топ-100 европейских городов. К этому наша команда очень стремится и делает все возможное Спасибо, что вы сегодня с нами", - обратился к присутствующим руководитель города Игорь Терехов.

В свою очередь вице-мэр Марибора Аленка Искра выразила уверенность, что подписание Меморандума имеет большие долгосрочные перспективы?

"Огромная честь и огромная радость разделить этот праздник с вами. Поздравляю с Днём города, с днём Независимости Украины. Это невероятно быть частью этих праздников. Мы подписали Меморандум, и, я уверена, что это значит, что у нас огромные перспективы, потому что Харьков самый лучший, самый динамично развивающийся город", - отметила Аленка Искра.