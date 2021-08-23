Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 23 августа

За последние сутки от COVID-19 никто не умер.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом.
14 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 августа составляет 151 089 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 августа.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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