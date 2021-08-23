23.08.2021 11:32 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 23 августа

За последние сутки от COVID-19 никто не умер.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом.



14 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 августа составляет 151 089 человек.



Из них:

3 648 летальных случая (за последние сутки летальных исходов нет);

145 780 человек выздоровели (за сутки выздоровели 116 человек);

1661 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 98 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

15 – жители Харьковского района (в том числе 14 харьковчан);

3 – Чугуевского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 августа.