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23.08.2021  11:17   Евгений Клочко

641 день страха и лишений: немецкая оккупация Харькова в цифрах

Оккупация Харькова продолжалась с перерывами с 24 октября 1941 года по 23 августа 1943 года (641 день). Вся городская черта была освобождена к 30 августа 1943 года.

Немецкая оккупация Харькова в цифрах
 
До оккупации в городе проживало 900 тысяч человек. На сентябрь 1941 года с учетом беженцев с Западной и Центральной Украины - 1.2 млн человек. Больше всего от немецкой оккупации пострадали простые харьковчане.
 
 
С конца 1941 года в Харькове разворачивалась компания по вербовке специалистов на работы в Германию, на стенах расклеиваются афиши и плакаты с текстами призывов, но чаще всего люди привлекались к труду в пользу Германии насильственным путем. Около 120 тысяч человек было угнано в Германию.
 
Немецкая оккупация Харькова в цифрах
 
Около 70-80 тысяч человек погибли от голода и лишений, особенно зимой 1941-42 года, около 30 тысяч было убито немцами, полностью истреблено еврейское население Харькова, попавшее в оккупацию, составляющее до войны 19,6 % населения города.
 
Даже по официальным, т.е заниженным, данным Харьковской городской управы только в 1942 году от голода умерли более 13 тысяч харьковчан. Что составляло более половины умерших за этот период.
 
Немецкая оккупация Харькова в цифрах
 
После освобождения города население Харькова составляло по различным данным от 190 до 270 тысяч человек (из более чем миллионного в сентябре 1941 года), сумевших пережить оккупацию и голод.
 
Тэги:  харьков, оккупация
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