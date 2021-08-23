23.08.2021 11:17 Евгений Клочко

641 день страха и лишений: немецкая оккупация Харькова в цифрах

Оккупация Харькова продолжалась с перерывами с 24 октября 1941 года по 23 августа 1943 года (641 день). Вся городская черта была освобождена к 30 августа 1943 года.

До оккупации в городе проживало 900 тысяч человек. На сентябрь 1941 года с учетом беженцев с Западной и Центральной Украины - 1.2 млн человек. Больше всего от немецкой оккупации пострадали простые харьковчане.

С конца 1941 года в Харькове разворачивалась компания по вербовке специалистов на работы в Германию, на стенах расклеиваются афиши и плакаты с текстами призывов, но чаще всего люди привлекались к труду в пользу Германии насильственным путем. Около 120 тысяч человек было угнано в Германию.

Около 70-80 тысяч человек погибли от голода и лишений, особенно зимой 1941-42 года, около 30 тысяч было убито немцами, полностью истреблено еврейское население Харькова, попавшее в оккупацию, составляющее до войны 19,6 % населения города.

Даже по официальным, т.е заниженным, данным Харьковской городской управы только в 1942 году от голода умерли более 13 тысяч харьковчан. Что составляло более половины умерших за этот период.

После освобождения города население Харькова составляло по различным данным от 190 до 270 тысяч человек (из более чем миллионного в сентябре 1941 года), сумевших пережить оккупацию и голод.