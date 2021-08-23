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23.08.2021  10:48   

Как сделать вентиляцию в частном доме: правильное обустройство системы вентиляции

Устройство вентиляции частного дома продумывается еще на начальном этапе строительства здания. В противном случае исправлять ошибки придется уже по завершению фазы строительства, а это потребует огромного количества времени и денег.

Как сделать вентиляцию в частном доме правильно

Организация вентиляции – это необходимость для комфортного проживания. Она позволяет выводить из дома отработанный кислород. Если об этом не позаботиться, комфортно себя чувствовать в помещении не получится. 

Особенности вентиляции в ванной комнате

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Вентиляция в ванной комнате требует особого подхода. Это самое влажное помещение в доме, поэтому важно, чтобы влага не могла поступать в другие комнаты. 

Во-первых, вентканалы должны быть достаточно широкими. Это позволит быстрее и эффективнее вытягивать влагу из комнаты. Есть и другой вариант – оставить небольшой зазор между полом и нижней границей двери. Это обеспечит постоянную вентиляцию.

Правильная вентиляция на кухне частного дома

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Кухня тоже требует большого внимания при организации вентиляции. Здесь постоянно что-то варится, запекается и тушится, а это грозит неминуемым повышением температуры и влажности. Особенно ухудшается ситуация в сезон заготовок. А еще здесь постоянно витают запахи пищи, и никому не хочется, чтобы они проходили в другие комнаты.

Для избавления от избыточной температуры, запахов и влажности разумно будет организовать вентсистему с мощной вытяжкой и притоком свежего воздуха из соседних комнат. Вытяжка позволит убрать все запахи, а смена воздуха – влажность и жару.

Как рассчитать систему вентиляции для дома

При расчете во внимание берется площадь всего дома и отдельных комнат, количество жильцов и домашних животных, условия местности, бытовая техника и «мокрые зоны». Составляется проект в соответствии с СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Самая простая формула, которая поможет определить необходимое количество свежего воздуха для комнаты ежечасно – это ее площадь, умноженная на высоту. Получившийся результат нужно удвоить. В среднем, для загородного дома итоговое значение будет выше 500 м3, а для коттеджа – 1000-2000 м3. Хотите заняться расчетами самостоятельно? Здесь можно получить подробную информацию.

 

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