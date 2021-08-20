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20.08.2021  20:45   Виталий Хиневич

Немецкая оккупация Харькова: какие секреты таят улицы города

Солнечные, красочные, связанные с приятными воспоминаниями улицы родного города носят отпечаток жутких дней немецкой оккупации.

Трудно найти улицу, переулок или просто дворик, в котором не развивались трагические события.
 
Улица Гражданская, 19. Ранее на этом месте находилась мещанская синагога
 
Мещанская синагога, которая располагалась на улице Гражданской,19. Молитвенный дом возвели в начале XIX века. На его судьбу выпали ужасные, трагические дни. Холодной зимой, в декабре 1941 года нацисты заперли в помещении синагоги 400 евреев. В основном это были дети, калеки и старики. Все они находились без отопления, еды и питья. Вокруг здания выставили охрану, которая днем и ночью держала дом в оцеплении. Пленники умерли в страшных муках. 
 
Район ХТЗ во время Второй мировой войны
 
Московский проспект, прозванный в народе «Аллеей гигантов» из-за имеющихся крупных заводов хранит в себе страх и слезы наших земляков. 14 декабря 1941 года военный комендант Альфред фон Путткамер издал приказ. В нем говорилось, что все евреи под угрозой расстрела должны в течение двух дней сменить место жительства - проще говоря покинуть стены родного дома. Комендант подготовил для евреев новое пристанище - заводские бараки тракторного и станкостроительного заводов. Евреи вереницей тянулись вдоль Московского проспекта в мороз, заселяясь в гетто. Условия содержания были ужасными. В бараках содержалось до 800 человек, не имея теплых вещей, многие умирали на вторые сутки от обморожения.
 
Харьковчане в поисках воды
 
Зима 1941 года выдалась очень холодной. Морозы доходили до - 36 градусов. Жители оккупационного Харькова с трудом добывали в реках воду для питья, не говоря уже про теплый кров над головой.
 
 Место расстрела больных в Харькове 1941 год
 
При въезде на рынок «Барабашово» мы можем видеть памятный камень. Он посвящен убитым пациентам психиатрической больницы Сабуровой дачи. На перекрестке улицы Академика Павлова и проспекта Юбилейного 18 декабря 1941 года фашисты расстреляли и захоронили 470 человек, которые имели психические заболевания.
 
 Улица Манизера,3 место где выдавали немецкие паспорта
 
На улице Манизера, 3 во время Второй мировой войны этническим немцам меняли гражданство с советского на немецкое, выдавая новый паспорт с красной полосой, проходивший с угла на угол. Кроме новых документов выдавался продовольственный паек. 
 
Особняк Багалея в Харькове
 
Фамильный особняк семьи Багалей, построенный в 1899 году, также потерпел от немецкой оккупации. В 1941 году в фамильный дом Багалея, расположенный на одноименной улице, вселились немцы. Они полностью вырубили многовековой сад, засыпав землю сгоревшим углем. По сегодняшний день на этой земле очень сложно вырастить хотя бы кустарник.
 
Стоит упомянуть про дочь Дмитрия Ивановича Багалея Марию, которая работала в библиотеке Харьковского университета и параллельно спасала от немцев ценные книги. В 1942 году женщина погибла под колесами немецкого авто. Несмотря на ее заслуги, после окончания войны советская власть завела на Марию уголовное дело за коллаборационизм.
 
 Место казни харьковчан по улице Сумской
 
Массовые казни и публичные наказания стали неотъемлемой частью жизни Харькова в период 1941-1943 годов. Немцы четко соблюдали расовое разделение. За одного убитого солдата нацисты расстреливали 50 заложников среди мирного населения. Места казни разместили по улице Сумской, 25 и 64. 
 
 Улица Сумская, 5 в Харькове
 
По улице Сумской, 5 немцы обустроили кинотеатр, в котором посредством кинематографа пропагандировали Гитлера и нацизм. 
 
Блуждая по улицам свободного и красивого Харькова, мы постоянно проходим сквозь призму тех далеких, но страшных и тревожных дней.
 
Тэги:  харьков, история
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