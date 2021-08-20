Сильный пожар на Леваде: В Харькове дождь и пожарные борются с пламенем (видео)

О возгорании в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харьков - сильный пожар.
Огонь вспыхнул на территории станции Харьков-Левада. Пожарные уже на месте, идет дождь, но огненная стихия усмиряться пока не хочет.
По нашей информации:
20:51 - к месту отправлен пожарный поезд.
20:59 - площадь пожара увеличилась до 250 кв.м., на помощь выехали дополнительные подразделения.
Со стороны Одесской все это время едут скорые.
Подробностей пока нет.
Ранее мы писали о крупном пожаре под Харьковом.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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