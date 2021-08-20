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20.08.2021  20:46   Дмитрий Колоней

Сильный пожар на Леваде: В Харькове дождь и пожарные борются с пламенем (видео)

О возгорании в Харькове сообщают очевидцы.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харьков - сильный пожар.

Огонь вспыхнул на территории станции Харьков-Левада. Пожарные уже на месте, идет дождь, но огненная стихия усмиряться пока не хочет.

По нашей информации:

20:51 - к месту отправлен пожарный поезд.

20:59 - площадь пожара увеличилась до 250 кв.м., на помощь выехали дополнительные подразделения.

Со стороны Одесской все это время едут скорые.

 Подробностей пока нет.

Ранее мы писали о крупном пожаре под Харьковом.

 

Тэги:  пожар, огонь, харьков
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