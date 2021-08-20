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20.08.2021  20:23   

Праздники в Харькове пройдут под охраной почти трех тысяч полицейских (фото)

Полицейские Харькова будут обеспечивать правопорядок во время праздничных дней в усиленном режиме.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на сайт Нацполиции, с 21 по 25 августа 2021 года в городе и области состоится около 150 массовых мероприятий по случаю празднования Дня Государственного флага Украины, 30-й годовщины Дня независимости Украины, Дню города Харькова, годовщины освобождения Харьковщины от фашистских захватчиков. Ожидается, что участие в них примут около 270 000 граждан.
 
В Харькове 300 тысяч празднующих будут охранять 3 000 полицейских. Новости Харькова
 
23 и 24 августа за безопасностью и порядком будут следить более 2000 работников ГУНП в Харьковской области, 300 военнослужащих Нацгвардии Украины и 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.
 
В Харькове 300 тысяч празднующих будут охранять 3 000 полицейских. Новости Харькова
 
Правоохранители будут патрулировать улицы, обеспечивать правопорядок во время массовых мероприятий и безопасности дорожного движения. Полиция Харьковщины призывает жителей, гостей города и области соблюдать действующее законодательство, не использовать запрещенную символику, соблюдать карантин и не провоцировать конфликтные ситуации.
В Харькове 300 тысяч празднующих будут охранять 3 000 полицейских. Новости Харькова
 
В Харькове 300 тысяч празднующих будут охранять 3 000 полицейских. Новости Харькова
 
Ранее РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Государственного Флага Украины, 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и Дня Независимости Украины.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  праздники, день города, харьков, охрана, порядок, безопасность
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