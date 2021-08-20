20.08.2021 20:23

Праздники в Харькове пройдут под охраной почти трех тысяч полицейских (фото)

Полицейские Харькова будут обеспечивать правопорядок во время праздничных дней в усиленном режиме.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на сайт Нацполиции, с 21 по 25 августа 2021 года в городе и области состоится около 150 массовых мероприятий по случаю празднования Дня Государственного флага Украины, 30-й годовщины Дня независимости Украины, Дню города Харькова, годовщины освобождения Харьковщины от фашистских захватчиков. Ожидается, что участие в них примут около 270 000 граждан.

23 и 24 августа за безопасностью и порядком будут следить более 2000 работников ГУНП в Харьковской области, 300 военнослужащих Нацгвардии Украины и 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.

Правоохранители будут патрулировать улицы, обеспечивать правопорядок во время массовых мероприятий и безопасности дорожного движения. Полиция Харьковщины призывает жителей, гостей города и области соблюдать действующее законодательство, не использовать запрещенную символику, соблюдать карантин и не провоцировать конфликтные ситуации.

Ранее РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий , которые будут проходить в городе в честь Дня Государственного Флага Украины, 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и Дня Независимости Украины.