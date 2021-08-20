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20.08.2021  19:51   Евгений Клочко

41 дом в Харькове останется без света 21 августа: адреса

В Харькове в субботу, 20 августа 2021 года, планируется отключение электроснабжения в самом центре города.

В Харькове 21 августа отключат электричество в центре города.
 
Электричество в 41 доме будет отсутствовать всвязи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
 
В субботу с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
 

Салтовский район

  • ул. Брюсова, 1; 
  • ул. Коперника, 6; 
  • ул. Примеровская, 1; 
  • ул. Сомовская, 19; 
  • ул. Фейєрбаха 10Б; 9; 
  • ул. Франковская 12; 12Б; 15; 17; 19; 21; 34; 4/2; 5; 8; 8А; 
  • пл. Фейербаха 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 9А; 9Б; 9В; 9Г; 
  • пр. Московский 43; 45; 47; 
  • пер. Почтовый 11; 13; 15; 3; 4; 6; 7/9; 8; 9.
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал об отключении от электроснабжения трех районов Харькова 20 августа.
 
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  харьков, отключение света
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