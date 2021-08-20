20.08.2021 19:51 Евгений Клочко

41 дом в Харькове останется без света 21 августа: адреса

В Харькове в субботу, 20 августа 2021 года, планируется отключение электроснабжения в самом центре города.

Электричество в 41 доме будет отсутствовать всвязи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В субботу с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Салтовский район

ул. Брюсова , 1;

, 1; ул. Коперника , 6;

, 6; ул. Примеровская , 1;

, 1; ул. Сомовская , 19;

, 19; ул. Фейєрбаха 10Б; 9;

10Б; 9; ул. Франковская 12; 12Б; 15; 17; 19; 21; 34; 4/2; 5; 8; 8А;

12; 12Б; 15; 17; 19; 21; 34; 4/2; 5; 8; 8А; пл. Фейербаха 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 9А; 9Б; 9В; 9Г;

10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 9А; 9Б; 9В; 9Г; пр. Московский 43; 45; 47;

пер. Почтовый 11; 13; 15; 3; 4; 6; 7/9; 8; 9.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал об отключении от электроснабжения трех районов Харькова 20 августа.