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23.08.2021  12:30   

Как себя вести в Харьковском зоопарке: правила поведения

Вот и настал тот долгожданный момент, когда Харьковский зоопарк наконец открыл свои двери в удивительный мир дикой природы.

Правила поведения в Харьковском зоопарке. Новости Харькова
 
Зоопарк - это мир животных со своими законами и правилами, поэтому, сообщает РЕДПОСТ, там призвали уважать их дом и придерживаться следующих правил:
  • Пожалуйста, не кормите животных;
  • Не залезайте на забор и не перелезайте через барьеры;
  • Не пугайте и не раздражайте животных резкими движениями, громкими звуками или фотовспышками;
  • Оставьте дома своих домашних любимцев, они могут спровоцировать природные инстинкты животных и подвергнуть себя опасности;
  • Следите за детьми;
  • А также соблюдайте чистоту и порядок.
При возникновении внештатных ситуаций, несчастных случаев или если ваш ребенок потерялся на территории зоопарка, сразу сообщите об этом волонтерам. Их легко узнать по зеленым манишкам.
 
Напомним, в Харьковском зоопарке рассказали, сколько будет зверей после реконструкции.
 
Тэги:  харьков, зоопарк
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