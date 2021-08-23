Как себя вести в Харьковском зоопарке: правила поведения

Вот и настал тот долгожданный момент, когда Харьковский зоопарк наконец открыл свои двери в удивительный мир дикой природы.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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