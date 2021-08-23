23.08.2021 12:30

Как себя вести в Харьковском зоопарке: правила поведения

Вот и настал тот долгожданный момент, когда Харьковский зоопарк наконец открыл свои двери в удивительный мир дикой природы.

Зоопарк - это мир животных со своими законами и правилами, поэтому, сообщает РЕДПОСТ , там призвали уважать их дом и придерживаться следующих правил:

Пожалуйста, не кормите животных;

Не залезайте на забор и не перелезайте через барьеры;

Не пугайте и не раздражайте животных резкими движениями, громкими звуками или фотовспышками;

Оставьте дома своих домашних любимцев, они могут спровоцировать природные инстинкты животных и подвергнуть себя опасности;

Следите за детьми;

А также соблюдайте чистоту и порядок.

При возникновении внештатных ситуаций, несчастных случаев или если ваш ребенок потерялся на территории зоопарка, сразу сообщите об этом волонтерам. Их легко узнать по зеленым манишкам.

Напомним, в Харьковском зоопарке рассказали , сколько будет зверей после реконструкции.