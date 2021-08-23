23.08.2021 12:52

Топ 5 приложений для изучения английского языка

Благодаря современным технологиям, на изучение английского языка не нужно тратить много времени. На рынке представлено огромное количество приложений, используя которые, можно получить много полезной информации. В этой статье мы расскажем о наиболее популярных и эффективных из них.

Небольшая рекомендация: смените язык интерфейса на английский. Таким образом, пользуясь своим гаджетов, вы подсознательно будете запоминать новые слова и выражения, ведь они регулярно будут мелькать у вас перед глазами.

Программа, про которую слышали все, кто изучает английский язык. В этом приложении вы сможете получить необходимую информацию и повысить свой уровень знаний. Очень подкупает геймификация, ведь она дарит ощущение игры вы время процесса обучения. Используя это приложения, вы выучите новые слова и правила, будете проходить тестовые задания, которые определят ваш уровень знаний и закрепят уже пройденный ранее материал, также вам будут начисляться баллы, которые в дальнейшем можно обменять на обновления или полезные призы.

Онлайн-платформа, на которой каждый желающий может подобрать для себя преподавателя. Репетитор будет заниматься с вами в режиме онлайн, поэтому уроки могут проходить в наиболее комфортных условиях. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, в обязательном порядке обратите внимание на образование педагога, наличие дополнительных сертификатов, страну проживания, опыт работы и рейтинг. На первом занятии вы можете понять, подходят ли вам предлагаемые методы обучения и материалы.

Learn English grammar

Приложение для изучения грамматики английского языка. Грамматика – один из китов, на которых держится любой язык, поэтому ей стоит уделить достаточное количество внимания. Приложение включает в себя правила и огромное количество вопросов, которые закрепят ваши знания и помогут научиться активнее использовать их во время построения предложений.

Необходимо неустанно и регулярно приумножать свой словарный запас, ведь от этого зависит то, как вы будете общаться. С этим приложением вы сможете учить по 10 слов каждый день и уже через год увидеть колоссальный прогресс. 10 слов в день – это 300 слов в месяц и 3650 слов в год и этого уже достаточно для того, чтобы спокойно вести диалог на обыденные темы.

Используя это приложение, вы сможете увеличить словарный запас и познания в грамматике. Большая часть упражнений находится в свободном доступе, вы имеете возможность оттачивать навыки правописание, смотреть видеоматериалы с использованием субтитров и разбирать тексты песен. Программа сама определяет ваши слабые и сильные стороны и, учитывая их, предлагает план обучения.