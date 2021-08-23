23.08.2021 15:45

Харьковчанка Алла Билецкая стала вице-чемпионкой Европы по велоспорту на треке

В нидерландском городе Апелдорн состоялся чемпионат Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи до 23 лет.

Фото: МГ "Объектив"

В сборную Украины вошла группа велогонщиков из Харьковской области, которую тренирует Сергей Телицын. В женском кейрине (разгон за мотороллером, финиш – спринт) выступила бронзовая призерка прошлогоднего юниорского первенства Алла Билецкая. 18-летняя харьковчанка завоевала серебряную награду. Спортсменка смогла преодолеть полуфинальную квалификацию и вошла в число шести лучших участниц. По итогам финала она «объехала» велогонщицу из Уэльса Риан Эдмандс, заняла второе место и заработала в международный рейтинг 540 очков (максимум – 600).

Абсолютной чемпионкой среди юниоров стала российская велосипедистка Алина Лысенко, бронзовая медаль досталась британке Риане Эдмандс.

Теперь у Аллы Билецкой в коллекции три медали с чемпионатов Европы среди юниорок. Напомним, что в прошлом году на чемпионате Европы-2020, который проходил в городе Фьоренцуола-д'Арда (Италия), воспитанница ХГВУФК № 1 завоевала серебряную медаль в гите на 500 метров и бронзовую награду в кейрине.

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