Главная Новости Харькова Спорт Харьковчанка Алла Билецкая стала вице-чемпионкой Европы по велоспорту на треке
23.08.2021  15:45   

Харьковчанка Алла Билецкая стала вице-чемпионкой Европы по велоспорту на треке

В нидерландском городе Апелдорн состоялся чемпионат Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи до 23 лет.

Алла Билецкая стала вице-чемпионкой Европы по велоспорту на треке. Новости Харькова
Фото: МГ "Объектив"
 
В сборную Украины вошла группа велогонщиков из Харьковской области, которую тренирует Сергей Телицын. В женском кейрине (разгон за мотороллером, финиш – спринт) выступила бронзовая призерка прошлогоднего юниорского первенства Алла Билецкая. 18-летняя харьковчанка завоевала серебряную награду. Спортсменка смогла преодолеть полуфинальную квалификацию и вошла в число шести лучших участниц. По итогам финала она «объехала» велогонщицу из Уэльса Риан Эдмандс, заняла второе место и заработала в международный рейтинг 540 очков (максимум – 600).
 
Абсолютной чемпионкой среди юниоров стала российская велосипедистка Алина Лысенко, бронзовая медаль досталась британке Риане Эдмандс. 
 
Теперь у Аллы Билецкой в коллекции три медали с чемпионатов Европы среди юниорок. Напомним, что в прошлом году на чемпионате Европы-2020, который проходил в городе Фьоренцуола-д'Арда (Италия), воспитанница ХГВУФК № 1 завоевала серебряную медаль в гите на 500 метров и бронзовую награду в кейрине.
 
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Тэги:  велоспорт, харьков
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