23.08.2021 15:15

Окончание ing в английском языке: что это и когда используется

Грамматика английского языка крайне широка, ведь именно она составляет базу общения между всеми его носителями. Одним из самых популярных ее модулей является инговое окончание в английском, то есть формы глаголов.

Инговое окончание в английском языке

Основную проблему изучения этого модуля составляет обширность этих форм, ведь на одну вариацию может приходиться с десяток правил, исключений, а самих вариаций может быть и того больше. Так все же, окончание ing – что это такое?

Что такое окончание ing

Зачастую ing в английском языке используется в качестве окончания глагола. Само по себе правило ing очень простое и имеет формулу «V1+ing». Некоторую сложность вызывает само применение правила, ведь его можно условно разделить на несколько групп и об этом вы более подробно сможете узнать в следующем разделе.

Правила добавления окончания –ing

Как и было сказано ранее, в основном правило добавления ing заключается в добавлении этого окончания в конец слова. Однако наряду с этим есть несколько исключений, которые могут встречаться в разговорной речи.

Первым исключением является слияние слова с -ing и окончанием –e. Можно сказать, что у нас образуется сразу два окончания, а потому –ing съедает –e. Например, английское слово «прятать» - hide, превращается в hiding.

Второе исключение примерно похоже на первое, но относится к окончанию –ie, которое тоже уходит и на его место встает –ing. Например, lie+ing = lying.

Использование окончания –ing в английском

Использование окончания инг в английском языке очень широко, а потому оно тоже разделяется на несколько групп. В первую очередь, это употребление его в продолженном времени или же Continuous. Приведем простой пример глагола с ing – I am watching TV, что обозначает «я смотрю телевизор».

Второе направление использования формы – образование причастий. В качестве примера приведем «At the bus stop there was one waiting woman», что переводится как «На остановке стояла одна женщина, ждущая автобус».

И последним на сегодня случаем использования станет герундий – превращение глагола в существительное.

Таким образом, хотя в теории использование –ing в английском языке и кажется сложным, на практике достаточно лишь понять, в каких именно случаях это происходят, какие есть исключения и уже этого будет достаточно, чтобы наработать базу для общения с носителями языка.