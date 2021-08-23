23.08.2021 15:01 Евгений Клочко

Как харьковчане проводят День города (видео)

Корреспондент РЕДПОСТ сегодня прогулялся городом и готов рассказать, как харьковчане проводят праздничный день в разных локациях Харькова.

Пока "гуляния" на площадях ещё не начались, харьковчане гуляют по городу, в поисках досуга. Но проблем с этим у них нет. Сухой фонтан у Никольского и приятная музыка позволяют харьковчанам посидеть в прохладе и уюте. Свободная от машин Сумская стала местом фотосессий, обителью различного стритфуда, и, конечно, местом уличной музыки, которую без шума машин слышно особенно чудесно.

Сегодня особо популярны и многолюдны ярмарки меда, как в Покровском сквере у одноименного храма, так и возле оперного театра.

Интересным зрелищем для прохожих также стала также репетиция предстоящего концерта у театра оперы и балета. Люди гуляют и отдыхают на лавочках и у фонтана в саду Шевченко, а дети там же резвятся в детской зоне на батутах и прочих надувных аттракционах.

Взрослые, конечно же, облюбовали походы в кофейни и кафе, рядом с которыми и в которых максимально много людей. И все же, город сегодня как никогда тихий и уютный. Харьков выходной и харьковчане пользуются возможностью насладиться им сполна.

Напомним, во время празднования Дня города на улице Сумской на участке от площади Конституции до проспекта Независимости закрыто движение транспорта.