23.08.2021 14:49

Футзал. Харьковчанки в последний момент упустили Суперкубок (видео)

Харьковская "Тесла" не дожала "Будстар-НПУ/Леонас" в поединке за национальный трофей.



sportevents.kharkiv.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харков спортивный, в матче за Суперкубок по футзалу харьковская "Тесла" в жесткой схватке уступила киевлянкам "Будстар-НПУ/Леонас".

Первыми в поединке открыли гости. Шульга красивым ударом со штрафного прошила сетку ворот Сагайдачной - 0:1.

Не прошло и минуты, как хозяйки сравняли цифры на табло отметилась Бурлаченко - 1:1.

Следующий гол пришлось ждать только две минуты. Костюк сместилась в центр и решилась на дальний удар. Юлия не прогадала - мяч полетел точно в девятку - "Тесла" впереди 2:1. Сразу после этого харьковчанки благодаря удару Дычко увеличили преимущество в счете уже к 3:1. Именно при таких цифрах на табло девушки ушли на перерыв.

А вот второй тайм для "Теслы" оказался провальным. Пропустив второй гол на почин, хозяйки паритет таки восстановили, но очень оперативно пропустили два раза подряд - 4:4.

В середине второй 20-минутки гол Кристины Степаненко вновь вывел "Теслу" вперед - 5:4. Но гости сравняли счет - на 32 минуте забила Василюк. А уже за 37 секунд до конца основного времени игры киевлянки в шестой раз пробили голкипера харьковской команды Викторию Сагайдачную - Анна Шульга оформила покер и принесла "Будстар-НПУ/Леонас" первый Суперкубок в истории.