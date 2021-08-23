Главная Новости Харькова Спорт Футзал. Харьковчанки в последний момент упустили Суперкубок (видео)
23.08.2021  14:49   

Футзал. Харьковчанки в последний момент упустили Суперкубок (видео)

Харьковская "Тесла" не дожала "Будстар-НПУ/Леонас" в поединке за национальный трофей.


sportevents.kharkiv.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харков спортивный, в матче за Суперкубок по футзалу харьковская "Тесла" в жесткой схватке уступила киевлянкам "Будстар-НПУ/Леонас".
 
Первыми в поединке открыли гости. Шульга красивым ударом со штрафного прошила сетку ворот Сагайдачной - 0:1.
 
Не прошло и минуты, как хозяйки сравняли цифры на табло отметилась Бурлаченко - 1:1.
 
Следующий гол пришлось ждать только две минуты. Костюк сместилась в центр и решилась на дальний удар. Юлия не прогадала - мяч полетел точно в девятку - "Тесла" впереди 2:1. Сразу после этого харьковчанки благодаря удару Дычко увеличили преимущество в счете уже к 3:1. Именно при таких цифрах на табло девушки ушли на перерыв.
 
А вот второй тайм для "Теслы" оказался провальным. Пропустив второй гол на почин, хозяйки паритет таки восстановили, но очень оперативно пропустили два раза подряд - 4:4.
 
В середине второй 20-минутки гол Кристины Степаненко вновь вывел "Теслу" вперед - 5:4. Но гости сравняли счет - на 32 минуте забила Василюк. А уже за 37 секунд до конца основного времени игры киевлянки в шестой раз пробили голкипера харьковской команды Викторию Сагайдачную - Анна Шульга оформила покер и принесла "Будстар-НПУ/Леонас" первый Суперкубок в истории.
 
 
 
 

 

Тэги:  футзал, тесла, харьков, украина, спорт, мини-футбол, киев, суперкубок
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.04 Спорт Футзал. Харьковчанки досрочно стали чемпионками Украины 02.03 Спорт Футзал. Харьковский "Монолит-Viva Cup" сыграет в Финале четырех Кубка Украины (ФОТО, ВИДЕО) 15.02 Спорт Футзал. "Монолит-Viva Cup" пробился в плей-офф национального чемпионата (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 