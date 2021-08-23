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23.08.2021  14:47   

В Харькове троллейбусы 17 и 50 временно изменят маршруты

Движение транспорта изменится в связи с мероприятиями ко Дню Независимости Украины.


//gortransport.kharkov.uа

Во вторник, 24 августа, с 16.30 до 22.30 запрещается движение троллейбусов по ул. Сумской, от площади Конституции до пр. Независимости с возможным пропуском троллейбусов в депо. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№ 17: РК «ул. Рудика» - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости / пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Чкалова - РК «ул. Рудика»

№ 50: ЖК «Пятихатки» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости / пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ЖК «Пятихатки».

Тэги:  движение, харьков
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