23.08.2021 14:47

В Харькове троллейбусы 17 и 50 временно изменят маршруты

Движение транспорта изменится в связи с мероприятиями ко Дню Независимости Украины.



//gortransport.kharkov.uа

Во вторник, 24 августа, с 16.30 до 22.30 запрещается движение троллейбусов по ул. Сумской, от площади Конституции до пр. Независимости с возможным пропуском троллейбусов в депо. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:



№ 17: РК «ул. Рудика» - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости / пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Чкалова - РК «ул. Рудика»



№ 50: ЖК «Пятихатки» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости / пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ЖК «Пятихатки».