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23.08.2021  14:07   

Как выглядит Харьковский зоопарк после реконструкции (фото)

После многолетней реконструкции в Харькове открылся обновленный зоопарк.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в коллекции зоосада будет более 1500 животных. Основной упор будет делаться на на редкие исчезающие виды. 
 
Обитатели зоопарка уже постепенно привыкают к посетителям, однако немного стесняются. 
 
По информации Харьковского зоопарка в первый день его посетили около 2 тысяч харьковчан, среди которых многодетные семьи  и дети, нуждающиеся в опеке. 
 
Чтобы не навредить животным, локации в зоопарке будут открываться постепенно и начнут увеличивать количество посетителей. 
 
Харьковский зоопарк соответствует всем  требованиям ЕАЗА (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов). Именно их специалисты вносили корректировки в генеральный проект реконструкции. 
 
В новом зоопарке нет ни единой клетки. Условия для животных максимально приближенные к дикой природе. 
 
На открытии обновленного зоопарка побывал руководитель города Игорь Терехов. Он поблагодарил всех тех, кто причастен к реконструкции и открытию зоосада.
 
"Это была комплексная реконструкция. От старого зоопарка тут практически ничего не осталось. Фактически за последний год был построен новый зоопарк и я благодарен строителям, которые работали по четыре смены. Этот зоопарк будет одним из лучших в Европе.
 
Все что мы делали, мы делали с душой. Следующий этап достроить океанариум. Его мы планируем закончить за полтора года", - отметил руководитель города Игорь Терехов.
 
Напомним, по рекомендациям Украинской ассоциации зоопарков и аквариумов, посещать зоопарк могут от 3500 до 5000 человек в день. Попасть на экскурсию в Харьковский зоопарк в ближайшие дни смогут льготные категории жителей города. Затем Зоопарк будет проводить экскурсии для детей работников коммунальных предприятий. Осенью вход в зоопарк откроется для всех желающих по Карте харьковчанина. При этом гости из других городов смогут попасть в зоопарк позже харьковчан — ориентировочно, с октября. Как известно, вход для жителей города в зоопарк будет бесплатным, а вот туристам необходимо будет приобретать билеты.

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Тэги:  харьков, зоопарк
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