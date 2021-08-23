23.08.2021 13:16

Открытие Харьковского зоопарка: первые фото

23 августа, в День города, после реконструкции открылся Харьковский зоопарк.



// РЕДПОСТ

Пока вход в него ограничен по пригласительным, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Это сделано для того, чтобы животные адаптировались к новым жилищам и снова привыкли к людям – ведь пять лет, пока проходила реконструкция, они находились в изоляции.

По рекомендациям Украинской ассоциации зоопарков и аквариумов, посещать зоопарк могут от 3500 до 5000 человек в день. Попасть на экскурсию в Харьковский зоопарк в ближайшие дни смогут льготные категории жителей города. Затем Зоопарк будет проводить экскурсии для детей работников коммунальных предприятий. Осенью вход в зоопарк откроется для всех желающих по Карте харьковчанина. При этом гости из других городов смогут попасть в зоопарк позже харьковчан — ориентировочно, с октября. Как известно, вход для жителей города в зоопарк будет бесплатным, а вот туристам необходимо будет приобретать билеты.

А посетителей зоопарка просят соблюдать правила поведения.

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