Главная Фото Общество Открытие Харьковского зоопарка: первые фото
23.08.2021  13:16   

Открытие Харьковского зоопарка: первые фото

23 августа, в День города, после реконструкции открылся Харьковский зоопарк.


// РЕДПОСТ

Пока вход в него ограничен по пригласительным, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Это сделано для того, чтобы животные адаптировались к новым жилищам и снова привыкли к людям – ведь пять лет, пока проходила реконструкция, они находились в изоляции.

По рекомендациям Украинской ассоциации зоопарков и аквариумов, посещать зоопарк могут от 3500 до 5000 человек в день. Попасть на экскурсию в Харьковский зоопарк в ближайшие дни смогут льготные категории жителей города. Затем Зоопарк будет проводить экскурсии для детей работников коммунальных предприятий. Осенью вход в зоопарк откроется для всех желающих по Карте харьковчанина. При этом гости из других городов смогут попасть в зоопарк позже харьковчан — ориентировочно, с октября. Как известно, вход для жителей города в зоопарк будет бесплатным, а вот туристам необходимо будет приобретать билеты.

А посетителей зоопарка просят соблюдать правила поведения.

Фотогалерея

Тэги:  зоопарк, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Общество Как выглядит Харьковский зоопарк после реконструкции (фото)   23.08 Общество Как себя вести в Харьковском зоопарке: правила поведения 20.08 Общество В Харьковском зоопарке рассказали, сколько будет зверей после реконструкции
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 