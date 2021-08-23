23.08.2021 19:32

Харьковские пловцы покорили Босфорский пролив

Двадцать харьковских спортсменов участвовали в Межконтинентальном заплыве.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт заплыва, в этом году в XXXIII Межконтинентальном заплыве Bosphorus Cross-Continental Swim, который состоялся 22 августа, приняли участие 2465 участников из 55 стран мира. Среди них и спортсмены из харьковского СК "Хамелеон" и команды "КИТ".

Межконтинентальный заплыв Bosphorus Cross-Continental Swim - одно из важнейших событий для пловцов, которое ежегодно проходит в турецком Стамбуле. Этот грандиозный ивент на открытой воде - невероятная возможность показать себя и посоревноваться с мощными конкурентами из Европы и Азии, ведь именно этот старт признан Всемирной ассоциацией по плаванию на открытой воде (WOWSA) "лучшим массовым соревнованием по плаванию в мире".

Харьковчане покорили дистанцию в 6,5 км - от причала Канлыджа в азиатской части Стамбула до побережья парка Джемиль Топузлу в районе Куручешме европейской части мегаполиса - с такими результатами:

Лучший результат - Екатерины Султановой ("Хамелеон") - 0:50:22 (3 место в возрастной категории); Артур Шутько ("Хамелеон") - 0:52:36; Назарий Медуха ("КИТ") - 0:52:56; Алексей Шаповал ("Хамелеон") - 0:53:12; Александр Аптилон ("КИТ") - 0:53:38; Алексей Бессонов ("Хамелеон") - 0:54:14; Виктор Матусов ("Хамелеон") - 0:54:18; Иван Бунеев ("КИТ") - 0:55:12; Алексей Борисенко ("Хамелеон") - 0:56:21; Джавид Сафаров ("КИТ") - 0:57:00; Николай Кузенко ("Хамелеон") - 0:58:15; Михаил Соловьев ("Хамелеон") - 0:59:17; Дмитрий Проскурин ("Хамелеон") - 1:01:43; Юрий Скакунов ("КИТ") - 1:03:28; Юрий Венжик ("Хамелеон") - 1:05:05; Алексей Коростелев ("КИТ") - 1:05:22; Ирина Черкашина ("Хамелеон") - 1:06:45; Владислав Башилов ("Хамелеон") - 1:07:51; Сергей Семикоп ("Хамелеон") - 1:19:14; Влада Игнатова ("Хамелеон") - 1:21:10.

Напомним, ранее мы писали, что восемь харьковских спортсменов переплыли пролив Босфор.