23.08.2021 19:32
Харьковские пловцы покорили Босфорский пролив
Двадцать харьковских спортсменов участвовали в Межконтинентальном заплыве.
Как сообщает РЕДПОСТ,
ссылаясь на сайт заплыва, в этом году в XXXIII Межконтинентальном заплыве Bosphorus Cross-Continental Swim, который состоялся 22 августа, приняли участие 2465 участников из 55 стран мира. Среди них и спортсмены из харьковского СК "Хамелеон" и команды "КИТ".
Межконтинентальный заплыв Bosphorus Cross-Continental Swim - одно из важнейших событий для пловцов, которое ежегодно проходит в турецком Стамбуле. Этот грандиозный ивент на открытой воде - невероятная возможность показать себя и посоревноваться с мощными конкурентами из Европы и Азии, ведь именно этот старт признан Всемирной ассоциацией по плаванию на открытой воде (WOWSA) "лучшим массовым соревнованием по плаванию в мире".
Харьковчане покорили дистанцию в 6,5 км - от причала Канлыджа в азиатской части Стамбула до побережья парка Джемиль Топузлу в районе Куручешме европейской части мегаполиса - с такими результатами:
-
Лучший результат - Екатерины Султановой ("Хамелеон") - 0:50:22 (3 место в возрастной категории);
-
Артур Шутько ("Хамелеон") - 0:52:36;
-
Назарий Медуха ("КИТ") - 0:52:56;
-
Алексей Шаповал ("Хамелеон") - 0:53:12;
-
Александр Аптилон ("КИТ") - 0:53:38;
-
Алексей Бессонов ("Хамелеон") - 0:54:14;
-
Виктор Матусов ("Хамелеон") - 0:54:18;
-
Иван Бунеев ("КИТ") - 0:55:12;
-
Алексей Борисенко ("Хамелеон") - 0:56:21;
-
Джавид Сафаров ("КИТ") - 0:57:00;
-
Николай Кузенко ("Хамелеон") - 0:58:15;
-
Михаил Соловьев ("Хамелеон") - 0:59:17;
-
Дмитрий Проскурин ("Хамелеон") - 1:01:43;
-
Юрий Скакунов ("КИТ") - 1:03:28;
-
Юрий Венжик ("Хамелеон") - 1:05:05;
-
Алексей Коростелев ("КИТ") - 1:05:22;
-
Ирина Черкашина ("Хамелеон") - 1:06:45;
-
Владислав Башилов ("Хамелеон") - 1:07:51;
-
Сергей Семикоп ("Хамелеон") - 1:19:14;
-
Влада Игнатова ("Хамелеон") - 1:21:10.
Напомним, ранее мы писали, что восемь харьковских спортсменов переплыли
пролив Босфор.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости