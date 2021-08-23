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23.08.2021  19:32   

Харьковские пловцы покорили Босфорский пролив

Двадцать харьковских спортсменов участвовали в Межконтинентальном заплыве.

Как сообщает РЕДПОСТ,  ссылаясь на сайт заплыва, в этом году в XXXIII Межконтинентальном заплыве Bosphorus Cross-Continental Swim, который состоялся 22 августа, приняли участие 2465 участников из 55 стран мира. Среди них и спортсмены из харьковского СК "Хамелеон" и команды "КИТ".
 
Межконтинентальный заплыв Bosphorus Cross-Continental Swim - одно из важнейших событий для пловцов, которое ежегодно проходит в турецком Стамбуле. Этот грандиозный ивент на открытой воде - невероятная возможность показать себя и посоревноваться с мощными конкурентами из Европы и Азии, ведь именно этот старт признан Всемирной ассоциацией по плаванию на открытой воде (WOWSA) "лучшим массовым соревнованием по плаванию в мире".
 
 
Харьковчане покорили дистанцию в 6,5 км - от причала Канлыджа в азиатской части Стамбула до побережья парка Джемиль Топузлу в районе Куручешме европейской части мегаполиса - с такими результатами:
 
  1. Лучший результат - Екатерины Султановой ("Хамелеон") - 0:50:22 (3 место в возрастной категории);
  2. Артур Шутько ("Хамелеон") - 0:52:36;
  3. Назарий Медуха ("КИТ") - 0:52:56;
  4. Алексей Шаповал ("Хамелеон") - 0:53:12;
  5. Александр Аптилон ("КИТ") - 0:53:38;
  6. Алексей Бессонов ("Хамелеон") - 0:54:14;
  7. Виктор Матусов ("Хамелеон") - 0:54:18;
  8. Иван Бунеев ("КИТ") - 0:55:12;
  9. Алексей Борисенко ("Хамелеон") - 0:56:21;
  10. Джавид Сафаров ("КИТ") - 0:57:00;
  11. Николай Кузенко ("Хамелеон") - 0:58:15;
  12. Михаил Соловьев ("Хамелеон") - 0:59:17;
  13. Дмитрий Проскурин ("Хамелеон") - 1:01:43;
  14. Юрий Скакунов ("КИТ") - 1:03:28;
  15. Юрий Венжик ("Хамелеон") - 1:05:05;
  16. Алексей Коростелев ("КИТ") - 1:05:22;
  17. Ирина Черкашина ("Хамелеон") - 1:06:45;
  18. Владислав Башилов ("Хамелеон") - 1:07:51;
  19. Сергей Семикоп ("Хамелеон") - 1:19:14;
  20. Влада Игнатова ("Хамелеон") - 1:21:10.
Напомним, ранее мы писали, что восемь харьковских спортсменов переплыли пролив Босфор.
 
Источник:   Сайт Межконтинентального заплыва
 Тэги:  плавание, межконтинентальный заплыв, харьков, босфор
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