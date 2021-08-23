23.08.2021 19:59
В Харькове электронные паспорта приравнены к бумажным
С 23 августа в Харькове электронный паспорт теперь должны принимать везде без исключения.
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Как сообщает РЕДПОСТ
, согласно закону №1368-ІХ, с сегодняшенго дня в Украине впервые в мире электронные паспорта официально приравнялись к бумажным.
Теперь электронный паспорт должны будут принимать везде без исключения. В скором времени на законодательном уровне использование электронных паспортов станет общепринятой нормой. Этот паспорт можно будет использовать так же как и бумажный для подтверждения личности по требованию правоохранительных органов, для поездки в пределах Украины, а также за границей во время перелетов или путешествия по железной дороге, и для разных финансовых операций и тому подобное. Воспользоваться электронными паспортами смогут те у кого имеется ID-карточка или же заграничные биометрические паспорта.
Но информацию из бумажных паспортов образца 1994 года "Дія" отражать не будет.
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