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27.08.2021  15:07   Евгений Клочко

В Харькове планируют повышение надбавок педагогам и стипендии лучшим ученикам и студентам

С 1 сентября каждый учитель Харькова будет получать надбавку за престижность труда на уровне не менее 15% от должностного оклада.

 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, об этом руководитель города Игорь Терехов, выступая перед учителями на традиционной августовской педконференции в ККЗ "Украина". По его словам на эти цели в городском бюджете предусмотрено 47,2 млн грн.
 
«Харьков всегда считался интеллектуальной столицей.  В городе 482 учреждения образования разного типа и форм собственности. Педагоги Харькова должны чувствовать себя интеллектуальной элитой нации! Достижения и успехи харьковских учеников – заслуга учителей. Например, в этом году победителями городских интеллектуальных конкурсов стали более 20 000 учеников, а Международных дистанционных олимпиад – 66 школьников.  Еще 29 юных харьковчан победили в конкурсе Малой академии наук. Труд учителей должен быть оценён высоко», - подчеркнул Игорь Терехов. 
 
 
Одновременно с этим руководитель города рассказал о внедрении поощрений и для школьников.
 
«Хочу внести инициативу: ввести с 1 сентября стипендии «Одаренность» до 1 тысячи гривен в месяц, а стипендии «Лучший ученик учебного учреждения» - до 800 гривен. Уверен, что это еще больше поможет нам поощрить умных, талантливых, инициативных и спортивных детей в их покорении новых вершин и достижении высоких целей». 
 
 
Стипендия «Одаренность» будет присуждена 60-ти школьникам и 60-ти студентам в сферах образования, культуры, спорта и лидерства, а своего лучшего ученика определит каждое учебное учреждение среднего образования.
 
Напомним, в связи с перевыполнением доходной части бюджета Харьковской городской территориальной громады было предусмотрено повышение размера надбавок за престижность труда педагогическим работникам и работникам.
 
Тэги:  харьков, образование, игорь терехов
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