19.12.2021 19:26 Евгений Клочко

Рождественский пост в Украине могут отменить на Новый год: названы причины

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, ПЦУ может ослабить пост или вовсе отменить его на эти два дня, пока украинцы празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря по новоюлианскому календарю.

Такое предположение он высказал в интервью "Радио Свобода" сообщает РЕДПОСТ

По его словам, в некоторых поместных православных церквях есть традиция на 31 декабря и на 1 января ослаблять или отменять Рождественский пост. Митрополит считает, что церковь в такие дни может действовать снисходительно.

"И потому церковь в будущем может рассмотреть, если это будет соборное общее решение, чтобы на эти дни, пока мы не перейдем к новоюлианскому календарю, ослабить пост, чтобы не было нарушения. Ибо есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема", - заявил Епифаний.

Также Митрополит сообщил, что украинцы в течение следующих 10 лет, в большинстве своем, могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.

«Будем прогнозировать, что 10 лет. А дальше будем смотреть. Это трудно предсказать» — сказал он.

Напомним, Рождественский пост длится с 28 ноября до 7 января. Последний день поста ожидаемо припадает на праздник Рождества Христова. Этот пост считается одним из важнейших, хотя и уступает первое место Великому посту.

Однако, в отличие от первого по важности поста, Рождественский пост считается не таким тяжелым. Вероятно, это связано с тем, что в это время позволяется употреблять в пищу рыбу.

Важно помнить, что ограничения во время поста могут привести к дефициту белка и железа, а также ряда витаминов. Поэтому в случае, если вы заметили сухость кожи, у вас появились какие-либо высыпания, выпадают волосы или ломаются ногти, или вы в целом чувствуете дискомфорт и недомогание – стоит ослабить пост или вовсе прекратить его.