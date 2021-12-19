    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Харьковщине произошло ДТП: есть пострадавшие
19.12.2021  19:05   Виталий Хиневич

На Харьковщине произошло ДТП: есть пострадавшие

Рядом с поселком городского типа Ольшаны произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 19 декабря около 14:10 на трассе «Харьков-Ахтырка» 57-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ 2105» не справился с управлением и допустил столкновение с транспортным средством марки «Москвич», за рулем которого находился 74-летний мужчина.
 
 
Вследствие столкновения автомобилей медицинская помощь понадобилась 57-летнему гражданину, его с травмами доставили в медицинское учреждение.
 
По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за непогоды и ухудшения видимости.
 
Напомним, ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в Харькове на пересечении бульвара Богдана Хмельницкого и Александровского проспекта.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.12 Криминал и происшествия Возле крупного ТРЦ в Харькове произошло ДТП 18.12 Криминал и происшествия «Еще немного и я бы был размазан на столбе»: подробности аварии с такси в Харькове 17.12 Криминал и происшествия Капот всмятку: в Харькове Opel влетел в грузовик (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 