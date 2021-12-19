19.12.2021 19:05 Виталий Хиневич

На Харьковщине произошло ДТП: есть пострадавшие

Рядом с поселком городского типа Ольшаны произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 19 декабря около 14:10 на трассе «Харьков-Ахтырка» 57-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ 2105» не справился с управлением и допустил столкновение с транспортным средством марки «Москвич», за рулем которого находился 74-летний мужчина.

Читайте также: Возле крупного ТРЦ в Харькове произошло ДТП

Вследствие столкновения автомобилей медицинская помощь понадобилась 57-летнему гражданину, его с травмами доставили в медицинское учреждение.

По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за непогоды и ухудшения видимости.

Напомним, ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в Харькове на пересечении бульвара Богдана Хмельницкого и Александровского проспекта.