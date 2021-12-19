    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Всю ночь снегопад: харьковчан просят не оставлять свои авто на обочинах
19.12.2021  18:50   Евгений Клочко

Всю ночь снегопад: харьковчан просят не оставлять свои авто на обочинах

Снег обещают до утра 20 декабря, а затем в течение всего понедельника.

Снегопад в Харькове: харьковчан просят не парковать свои авто у обочин
 
В Харьковском гидрометцентре на понедельник, 20 декабря, обещают облачную погоду с прояснениями, налипание мокрого снега. На дорогах гололед, сообщает РЕДПОСТ.
 
Ветер западный, 7-12 м/с; Температура воздуха в течение суток 0 – 2° мороза.
 
Харьковские коммунальщики просят харьковчан и гостей города не оставлять на обочинах свои транспортные средства, чтобы они не препятствовали свободному проезду снегоуборочной техники.
 
Ранее мы писали, о готовности коммунальных служб Харькова встретить зимнюю непогоду во всеоружии.
 
Тэги:  уборка снега, техника, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.12 Общество Погодный коллапс: готовы ли коммунальные службы Харькова встретить зимнюю непогоду во всеоружии 19.02 Дороги и транспорт Полторы сотни снегоочистительных машин убирали дороги области 10.02 Власть Игорь Терехов: Предприниматели должны убирать снег возле своих торговых точек
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 