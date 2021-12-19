19.12.2021 18:50 Евгений Клочко

Всю ночь снегопад: харьковчан просят не оставлять свои авто на обочинах

Снег обещают до утра 20 декабря, а затем в течение всего понедельника.

В Харьковском гидрометцентре на понедельник, 20 декабря, обещают облачную погоду с прояснениями, налипание мокрого снега. На дорогах гололед, сообщает РЕДПОСТ.

Ветер западный, 7-12 м/с; Температура воздуха в течение суток 0 – 2° мороза.

Харьковские коммунальщики просят харьковчан и гостей города не оставлять на обочинах свои транспортные средства, чтобы они не препятствовали свободному проезду снегоуборочной техники.

Ранее мы писали, о готовности коммунальных служб Харькова встретить зимнюю непогоду во всеоружии.