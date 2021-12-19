19.12.2021 18:25 Виталий Хиневич

Игорь Терехов рассказал, о стоимости проезда в метро

Тариф на проезд в Харьковском метрополитене пересматривать не будут.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что тариф на проезд в метрополитене не изменится и останется на уровне 8 гривен.

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«В Киеве хотят повышать тариф на метро, но моя принципиальная позиция - не повышать тариф. Да, мы дотируем метро, но как есть 8 гривен, так и остается», - сообщил Игорь Терехов.

Напомним, ранее в харьковской подземке рассказали, почему на эскалаторе не стоит ронять монеты.