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19.12.2021  18:25   Виталий Хиневич

Игорь Терехов рассказал, о стоимости проезда в метро

Тариф на проезд в Харьковском метрополитене пересматривать не будут.

Метро Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что тариф на проезд в метрополитене не изменится и останется на уровне 8 гривен.
 
 
«В Киеве хотят повышать тариф на метро, но моя принципиальная позиция - не повышать тариф. Да, мы дотируем метро, но как есть 8 гривен, так и остается», - сообщил Игорь Терехов.
 
Напомним, ранее в харьковской подземке рассказали, почему на эскалаторе не стоит ронять монеты.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  тариф, харьковский метрополитен, харьков
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