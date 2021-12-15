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15.12.2021  13:04   

В Харькове премировали работницу метрополитена

Дежурная по станции метрополитена станции «Центральный рынок» службы движения Татьяна Миронюк оперативно отреагировала во время чрезвычайной ситуации.

 
Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе харьковской подземки.
 
Напомним, 10 декабря на станции метро "Центральный рынок" на рельсы спрыгнул молодой человек и скрылся в туннеле на перегоне «Центральный рынок – Майдан Конституции».
Движение поездов на Холодногорско-заводской линии было остановлено, однако после поимки беглеца поезда начали курсировать вновь.
 
На предприятии отметили, что за оперативные и правильные действия при возникновении нестандартной ситуации дежурной по станции Татьяне Миронюк выдадут денежную премию.
 
Ранее мы сообщали, что на станции метро "Армейская" сотрудники метрополитена и зооволонтеры провели спецоперацию по спасению кошки, которая спрыгнула на рельсы.
 
Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метро, инцидент, харьков
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