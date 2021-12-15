В Харькове премировали работницу метрополитена

Сегодня звезды обещают наполнить день феерией эмоций. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда – их действие будет поистине волшебным.

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти ночью, утром сменится на дождь со снегом. Во второй половине дня он ослабнет и к вечеру закончится.