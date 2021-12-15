Взрыв в Коротиче: подробности от полиции

Причиной происшествия стал взрыв газового баллона.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Правоохранители отметили, что получили сообщение о взрыве в половину восьмого утра 15 декабря.
На данный момент установлено, что произошел взрыв пятилитрового газового баллона территории строительной площадки. Пострадали двое охранников – 43-х и 64-х лет. Оба мужчины с термическими ожогами доставлены в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений отделения полиции №2 ХРУП №1. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Проверка по факту взрыва продолжается.
Напомним, взрыв произошел 15 декабря около 6:00 на территории частного земельного участка возле трассы "Киев-Харьков-Довжанский". Там располагался вагончик, в котором грелись двое мужчин, по предварительной информации именно в нем произошел взрыв.
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