15.12.2021 12:52 Рита Парфенова

Взрыв в Коротиче: подробности от полиции

Причиной происшествия стал взрыв газового баллона.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Правоохранители отметили, что получили сообщение о взрыве в половину восьмого утра 15 декабря.



На данный момент установлено, что произошел взрыв пятилитрового газового баллона территории строительной площадки. Пострадали двое охранников – 43-х и 64-х лет. Оба мужчины с термическими ожогами доставлены в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.



Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений отделения полиции №2 ХРУП №1. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Проверка по факту взрыва продолжается.



Напомним, взрыв произошел 15 декабря около 6:00 на территории частного земельного участка возле трассы "Киев-Харьков-Довжанский". Там располагался вагончик, в котором грелись двое мужчин, по предварительной информации именно в нем произошел взрыв.