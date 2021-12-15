    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Взрыв в Коротиче: подробности от полиции
15.12.2021  12:52   Рита Парфенова

Взрыв в Коротиче: подробности от полиции

Причиной происшествия стал взрыв газового баллона.

Криминал Харьков: подробности взрыва в поселке Коротич

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Правоохранители отметили, что получили сообщение о взрыве в половину восьмого утра 15 декабря.

На данный момент установлено, что произошел взрыв пятилитрового газового баллона территории строительной площадки. Пострадали двое охранников – 43-х и 64-х лет. Оба мужчины с термическими ожогами доставлены в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений отделения полиции №2 ХРУП №1. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Проверка по факту взрыва продолжается.

Напомним, взрыв произошел 15 декабря около 6:00 на территории частного земельного участка возле трассы "Киев-Харьков-Довжанский". Там располагался вагончик, в котором грелись двое мужчин, по предварительной информации именно в нем произошел взрыв.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрыв, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.12 Криминал и происшествия На Харьковщине в результате взрыва пострадали люди 04.11 Криминал и происшествия Взрыв в такси: в Харькове осужден бросивший гранату в окно машины (фото) 04.11 Криминал и происшествия Собирал капусту и лишился фаланги пальца: на Харьковщине прогремел взрыв
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 