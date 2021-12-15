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15.12.2021  13:25   Виталий Хиневич

В Харькове ночью ограбили мужчину

На проспекте Индустриальном произошло ограбление.

Ограбление Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что ночью 15 декабря на Индустриальном проспекте произошло ограбление мужчины. Неизвестный подошел к человеку, повалил его на землю и похитил из кармана кошелек, в котором находились 7 тысяч гривен и 300 рублей.
 
Полицейским удалось выяснить как выглядит правонарушитель, в результате полученной информации правоохранители задержали гражданина, который подходил под ориентировку.
 
 
Кроме этого сообщается, что и потерпевший узнал своего обидчика. Во время досмотра задержанного у него были выявленные денежные средства, которые могут принадлежать заявителю. На данный момент следственно-оперативные мероприятия продолжаются. 
 
Напомним, следователи харьковской полиции сообщили о подозрении мужчине, который 11 августа в течение часа напал на двух женщин в районе улицы Мира. 
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, ограбление, харьков
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