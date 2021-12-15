15.12.2021 13:28 Евгений Клочко

В Украине продлили адаптивный карантин: что это значит

В Украине правительство продолжает адаптивный карантин. Он продлится до 31 марта 2022 года.

Во время заседания глава правительства заявил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года включительно.

Это значит, что ношение масок и социальная дистанция остаются в силе до 1 апреля следующего года.

Также с 15 декабря расширилась желтая зона карантина. В нее попали две области, которые с сегодняшнего дня ослабили карантин.

Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Еще в двух областях улучшился коэффициент выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской.

Соответственно, здесь первый день за долгое время ни один показатель не соответствует красной зоне карантина. Если ситуация будет и дальше улучшаться, карантин должны ослабить.

Карантинные зоны в Украине 15 декабря

Красная

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская (область).

Оранжевая

Закарпатская,

Одесская (область).

Желтая

г. Киев,

Винницкая,

Днепропетровская,

Донецкая,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Черниговская (область).