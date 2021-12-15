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15.12.2021  13:28   Евгений Клочко

В Украине продлили адаптивный карантин: что это значит

В Украине правительство продолжает адаптивный карантин. Он продлится до 31 марта 2022 года.

Адаптивный карантин в Украине
 
Об этом 15 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров Украины.
 
Во время заседания глава правительства заявил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года включительно.
 
Это значит, что ношение масок и социальная дистанция остаются в силе до 1 апреля следующего года.
 
Также с 15 декабря расширилась желтая зона карантина. В нее попали две области, которые с сегодняшнего дня ослабили карантин.
 
Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Еще в двух областях улучшился коэффициент выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской.
 
Соответственно, здесь первый день за долгое время ни один показатель не соответствует красной зоне карантина. Если ситуация будет и дальше улучшаться, карантин должны ослабить.
 

Карантинные зоны в Украине 15 декабря

Красная

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская (область).
 

Оранжевая

 
  • Закарпатская,
  • Одесская (область).
  • Желтая
  • г. Киев,
  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Черниговская (область).
Напомним, Украина планирует присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, которая охватывает все страны мира.  Присоединение к глобальной сети даст возможность с украинскими COVID-сертификатами посещать 80 стран мира. 
 
Тэги:  карантин, украина, коронавирус, харьков
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