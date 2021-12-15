15.12.2021 13:28 Евгений Клочко
В Украине продлили адаптивный карантин: что это значит
В Украине правительство продолжает адаптивный карантин. Он продлится до 31 марта 2022 года.
Во время заседания глава правительства заявил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года включительно.
Это значит, что ношение масок и социальная дистанция остаются в силе до 1 апреля следующего года.
Также с 15 декабря расширилась желтая зона карантина. В нее попали две области, которые с сегодняшнего дня ослабили карантин.
Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Еще в двух областях улучшился коэффициент выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской.
Соответственно, здесь первый день за долгое время ни один показатель не соответствует красной зоне карантина. Если ситуация будет и дальше улучшаться, карантин должны ослабить.
Карантинные зоны в Украине 15 декабря
Красная
-
Волынская,
-
Житомирская,
-
Запорожская,
-
Киевская,
-
Николаевская,
-
Сумская,
-
Черкасская,
-
Черниговская (область).
Оранжевая
-
Закарпатская,
-
Одесская (область).
-
Желтая
-
г. Киев,
-
Винницкая,
-
Днепропетровская,
-
Донецкая,
-
Ивано-Франковская,
-
Кировоградская,
-
Луганская,
-
Львовская,
-
Полтавская,
-
Ровенская,
-
Тернопольская,
-
Харьковская,
-
Херсонская,
-
Хмельницкая,
-
Черновицкая,
-
Черниговская (область).
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