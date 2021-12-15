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15.12.2021  13:43   Евгений Клочко

Правительство утвердило нового губернатора Харьковщины. Дело за Президентом

Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы Харьковской областной государственной администрации. Теперь осталось дело за подписью Президента.

Синегубов
 
На заседании правительства  15 декабря согласована кандидатура Олега Синегубова на должность главы ХОГА. Как сообщает РЕДПОСТ, данное решение было поддержано единогласно. На этом же заседании было также согласовано его увольнение из Полтавской областной государственной администрации.
 
 
Олегу Синегубову 38 лет, последние два года он занимал должность главы Полтавской ОГА.
 
 
Напомним, на данный момент Харьковскую область возглавляет  временно исполняющий обязанности главы Александр Скакун. Он был назначен на эту должность в августе нынешнего, после увольнения Айны Тимчук.  
 
Тэги:  хога, губернатор, синегубов, харьков
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