15.12.2021 14:00 Виталий Хиневич

Инсульту все возрасты подвластны: что приводит к опасному недугу

Острое нарушение кровоснабжения головного мозга может грозить каждому человеку в независимости от его возраста.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».

Отмечается, что обязательный контроль артериального давления позволит уменьшить риск образования нарушений кровотока в организме человека. Недуг может спровоцировать высокий уровень холестерина в крови, нездоровое питание и курение.

Для минимальной профилактики заболевания следуют не забывать про активный отдых и сохранять мобильность в течение дня.

Кроме этого отмечается, что инсульт постоянно «молодеет». Если ранее его диагностировали у людей более пожилого возраста, то сейчас он встречается у разной категории людей.

Напомним, коронавирус даже после перенесенного заболевания даёт о себе знать, вызывая расстройства психической системы, предупреждают врачи.