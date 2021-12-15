    
Главная Новости Харькова Медицина Инсульту все возрасты подвластны: что приводит к опасному недугу
15.12.2021  14:00   Виталий Хиневич

Инсульту все возрасты подвластны: что приводит к опасному недугу

Острое нарушение кровоснабжения головного мозга может грозить каждому человеку в независимости от его возраста.

Инсульт
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».
 
Отмечается, что обязательный контроль артериального давления позволит уменьшить риск образования нарушений кровотока в организме человека. Недуг может спровоцировать высокий уровень холестерина в крови, нездоровое питание и курение.
 
Для минимальной профилактики заболевания следуют не забывать про активный отдых и сохранять мобильность в течение дня.
 
 
Кроме этого отмечается, что инсульт постоянно «молодеет». Если ранее его диагностировали у людей более пожилого возраста, то сейчас он встречается у разной категории людей.
 
Напомним, коронавирус даже после перенесенного заболевания даёт о себе знать, вызывая расстройства психической системы, предупреждают врачи.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  инсульт, медицина, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.02 Криминал и происшествия Внезапная смерть: возле школы умер мужчина (ВИДЕО, Обновлено) 04.01 Криминал и происшествия В Купянске спасатели не дали умереть пожилой женщине 23.04 Криминал и происшествия Спасатели со спецоборудованием достали из погреба и помогли госпитализировать пожилого мужчину с инсультом (ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 