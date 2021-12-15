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15.12.2021  14:07   Рита Парфенова

ДТП: на перекрестке Харькова Волга врезалась в Volkswagen (фото)

Пассажир Volkswagen покинул место ДТП в карете скорой помощи.


ДТП Харьков: столкнулись ГАЗ и Volkswagen

Около восьми часов утра 15 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Гольдберовской, 38, сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции.

Там, на повороте на улицу Валерьяновскую, столкнулись легковые автомобили ГАЗ и Volkswagen.

В аварии пострадал пассажир Volkswagen. Медики скорой помощи госпитализировали его в лечебное учреждение Харькова.

На место столкновения вызвали следственно-оперативную группу, которая установит причины и обстоятельства происшествия.

ДТП Харьков: столкнулись ГАЗ и Volkswagen

Напомним, утром 15 декабря на перекрестке улиц Мира и Потоцкого автомобиль Kia проигнорировал требование обязательной остановки перед перекрестком и столкнулся с грузовиком МАЗ. Видео столкновения попало в Сеть.

Тэги:  дтп, харьков
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