ДТП: на перекрестке Харькова Волга врезалась в Volkswagen (фото)

Пассажир Volkswagen покинул место ДТП в карете скорой помощи.
Около восьми часов утра 15 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Гольдберовской, 38, сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции.
Там, на повороте на улицу Валерьяновскую, столкнулись легковые автомобили ГАЗ и Volkswagen.
В аварии пострадал пассажир Volkswagen. Медики скорой помощи госпитализировали его в лечебное учреждение Харькова.
На место столкновения вызвали следственно-оперативную группу, которая установит причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, утром 15 декабря на перекрестке улиц Мира и Потоцкого автомобиль Kia проигнорировал требование обязательной остановки перед перекрестком и столкнулся с грузовиком МАЗ. Видео столкновения попало в Сеть.
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