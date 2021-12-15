15.12.2021 14:14 Евгений Клочко

Украинцам усложнили проезд на территорию Польши: в чем причина

Теперь сертификата о вакцинации от коронавируса будет недостаточно для пересечения границы с Польшей.

Республика Польша усилила правила пересечения границы для украинцев, даже для вакцинированных. Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД Украины, сообщает РЕДПОСТ

Так, с 15 декабря при пересечении границы с Польшей все без исключения должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, который сделан не раньше, чем за 24 часа до выезда.

Тест, который можно сделать как в Украине, так и на территории Польши, должен быть на польском или английском языке

Также принимаются как ПЦР так и антигенные тесты. Если такого теста у вас не будет, вас непременно отправят на карантин. Новое правило касается и вакцинированных граждан.

Кому не необходимо сдавать тест

От обязательств сдавать тест освобождаются:

учащиеся, обучающиеся на территории Республики Польша или в соседней стране и сопровождающие их опекуны;

дети, посещающие детские сады на территории Республики Польша и соседних государств в сопровождении опекунов.

Напомним, Украина планирует присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов , которая охватывает все страны мира.

Присоединение к глобальной сети даст возможность с украинскими COVID-сертификатами посещать 80 стран мира.