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15.12.2021  14:14   Евгений Клочко

Украинцам усложнили проезд на территорию Польши: в чем причина

Теперь сертификата о вакцинации от коронавируса будет недостаточно для пересечения границы с Польшей.

Поездка в Польшу украинцев станет сложней
 
Республика Польша усилила правила пересечения границы для украинцев, даже для вакцинированных. Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД Украины, сообщает РЕДПОСТ.
 
Так, с 15 декабря при пересечении границы с Польшей все без исключения должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, который сделан не раньше, чем за 24 часа до выезда.
 
 
Тест, который можно сделать как в Украине, так и на территории Польши, должен быть на польском или английском языке
 
Также принимаются как ПЦР так и антигенные тесты. Если такого теста у вас не будет, вас непременно отправят на карантин. Новое правило касается и вакцинированных граждан.
 

Кому не необходимо сдавать тест

От обязательств сдавать тест освобождаются:

  • учащиеся, обучающиеся на территории Республики Польша или в соседней стране и сопровождающие их опекуны;
  • дети, посещающие детские сады на территории Республики Польша и соседних государств в сопровождении опекунов.
Напомним, Украина планирует присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, которая охватывает все страны мира.
 
Присоединение к глобальной сети даст возможность с украинскими COVID-сертификатами посещать 80 стран мира. 
 
Источник:   МИД Украины
 Тэги:  польша, коронавирус, харьков
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