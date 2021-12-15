15.12.2021 14:14 Евгений Клочко
Украинцам усложнили проезд на территорию Польши: в чем причина
Теперь сертификата о вакцинации от коронавируса будет недостаточно для пересечения границы с Польшей.
Республика Польша усилила правила пересечения границы для украинцев, даже для вакцинированных. Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД Украины, сообщает РЕДПОСТ
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Так, с 15 декабря при пересечении границы с Польшей все без исключения должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, который сделан не раньше, чем за 24 часа до выезда.
Тест, который можно сделать как в Украине, так и на территории Польши, должен быть на польском или английском языке
Также принимаются как ПЦР так и антигенные тесты. Если такого теста у вас не будет, вас непременно отправят на карантин. Новое правило касается и вакцинированных граждан.
Кому не необходимо сдавать тест
От обязательств сдавать тест освобождаются:
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учащиеся, обучающиеся на территории Республики Польша или в соседней стране и сопровождающие их опекуны;
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дети, посещающие детские сады на территории Республики Польша и соседних государств в сопровождении опекунов.
Присоединение к глобальной сети даст возможность с украинскими COVID-сертификатами посещать 80 стран мира.
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