07.12.2021 09:05 Анжелика Демидова

COVID-19 приводит к страхам, депрессии и суицидам - что советуют медики

Коронавирус даже после перенесенного заболевания даёт о себе знать, вызывая расстройства психической системы, предупреждают врачи. Выводы исследований и советы медиков относительно того, как распознать и предотвратить негативные последствия недуга, собирал корреспондент РЕДПОСТ.

Пандемия - само это слово вот уже как два года вызывает не самые приятные ощущения, а сводка о ежедневных заболеваниях и летальных случаях вообще иногда приводят в ужас. И казалось бы, когда даже болезнь уже позади, последствия дают о себе знать.

Ирина Р. рассказывает, что после COVID-19, теперь, при малейшем волнение у неё затрудняется дыхание и наступают панические атаки. А у Елены С. - дочь, переболевшая коронавирусом до сих пор боится её куда-либо отпустить, переживая о том, что мама умрёт, т.к. в семье от COVID в день своего рождения умерла её бабушка.

Медики говорят, что подобная реакция организма на пандемию коронавируса вполне очевидна. К её последствиям в Минздраве относят: депрессию, неконтролируемый страх, тревожность, бессонницу, психические расстройства.

Страх считают наиболее распространенной реакцией и тому свидетельствуют проведенные исследования. Как выяснилось, люди, беспокоясь о своём здоровье, боятся заболеть и умереть, а также заразить других. Такая уязвимость и беспокойство может продолжаться ещё несколько месяцев после болезни и касается это в большинстве случаев женщин.

Из-за карантинных ограничений часто возникает и чувство повышенной тревоги, неуверенности в будущем, что приводит к депрессиям и стрессам. А социальная изоляция в свою очередь усугубляет скуку, одиночество и разочарование, т.к. сводит к минимуму общение, отказ от привычных дел. Научно доказано, что длительные периоды такого состояния могут стать даже причиной суицидов.

ВОЗ уже предоставила ряд рекомендаций того, как позаботиться о психическом здоровье, и вот основные из них:

сократите до минимума поступление информации, которая оказывает на вас негативное воздействие, не верьте сразу прочитанному или услышанному, пользуйтесь только официальными источниками новостей;

продолжайте работать, заниматься домашними делами и хобби, соблюдайте привычный режим дня, высыпайтесь, правильно питайтесь, постарайтесь вести активный образ жизни;

держите связь с родственниками и друзьями, регулярно общайтесь с ними по телефону или онлайн в соцсетях;

не употребляйте алкоголь и наркотики, это не средство борьбы со скукой или страхом, тем более не защита от вируса.

А ещё в врачи просят не дискриминировать людей, которые, из-за страха COVID, ведут себя не так как раньше и чаще жалуются на проблемы со здоровьем. В таких случаях советуют быть к ним снисходительнее и по возможности постарайтесь хотя бы выслушать и чем-то и помочь.

Ранее мы писали, что людям, которые страдают от расстройства психики вследствие коронавирусной инфекции, окажут психологическую помощь без направления семейного врача.