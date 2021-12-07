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07.12.2021  08:50   Рита Парфенова

Кому в Харькове 7 декабря отключат холодную воду. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • пр. Жуковского, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 7 декабря.

Московский район:

  • пр. Московский, 35 (п. №1, стояк) до 17:00 7 декабря.

Новобаварский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 119 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 7 декабря,
  • ул. Грушевского (Цюрупы), 5 (п. №7, стояк) до 20:00 7 декабря,
  • ул. Власенко, 22 (п. №6, стояк) до 20:00 7 декабря.

Основянский район:

  • ул. Плехановская, 2/5 (п. №1) до 17:00 7 декабря.

Слободской район:

  • пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 17:00 7 декабря,
  • пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк) до 20:00 8 декабря.

Шевченковский район:

  • пер. Классический, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 7 декабря,
  • ул. Рымарская, 23-а (п. №1-3) до 20:00 7 декабря,
  • ул. Университетская, 2 до 20:00 7 декабря,
  • пр. Победы, 62-д до 20:00 7 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 6 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов девяти районов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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