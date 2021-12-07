07.12.2021 08:34 Рита Парфенова

Три десятка харьковчан получат премии горсовета

Премии Харьковского городского совета 2021 года получат 29 горожан.





Такое решение было принято на заседании комиссии по отбору кандидатов на присуждение Премии Харьковского городского совета 2021 года, сообщает РЕДПОСТ со ссылко на пресс-службу ХГС.



Кандидатов на получение премии выдвигали жители города, общественные организации, учреждения, предприятия, исполнительные органы городского совета.



Среди 29 кандидатов на получение премии – представители уличных комитетов разных районов Харькова, коллективы государственного предприятия «Завод им. В.А. Малышева» и Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», директоры учебных учреждений, главные врачи больниц, руководители Центра социально-психологическй реабилитации детей и Городского центра социальных служб «Доверие», рабочие предприятий «Харьковблагоустройство», «Горсвет», «Харьковские тепловые сети», руководство Харьковского муниципального культурного центра и Центральной библиотеки им. А.П. Чехова, а также другие харьковчане, которые много лет посвятили профессии, помощи людям и развитию Харькова.



Премии городского совета присуждаются в следующих номинациях:

Развитие самоорганизации населения

Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь,

Образование и наука,

Здравоохранение и социальная защита,

Развитие физической культуры и спорта,

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология,

Творческие достижения,

Укрепление международных связей,

Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка,

Журналистика и средства массовой информации.

Окончательное решение о присуждении премии будет принято на заседании сессии Харьковского городского совета.



Справка. Ежегодная премия Харьковского городского совета была учреждена в 2009 году, и за это время ее присудили 375 лауреатам.



Напомним, премии от городского совета были вручены выпускникам, которые по итогам внешнего независимого оценивания получили наивысший бал.