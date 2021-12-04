04.12.2021 10:15 Евгений Клочко

В части Московского района Харькова отключат отопление и горячую воду 7 декабря

Отопление и горячую воду в части домов Московского будет прекращено с 10:00 до 22:00 7 декабря.



В части Московского района Харькова отключат отопление и горячую воду 7 декабря



Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". В связи с благоприятными погодными условиями планируется провести ремонтные работы на магистральном трубопроводе в районе перекрестка улиц Валентиновской и Гвардейцнв Широнинцев.

В связи с этим будет отключено теплоснабжение в части Московского района, на участке тепломагистрали ТМ-53, в 63 жилых домах, 5 детских садах, 3 школах, а также горячее водоснабжение в 63 жилых домах, 3 детских садах на территории, ограниченной:

ул. Валентиновская,

ул. Героев Труда,

ул. Гвардейцев Широнинцев,

ул. Академика Павлов.

На предприятии сообщили, что теплоснабжение возобновят сразу после окончания ремонтных работ.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением , жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».