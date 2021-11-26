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26.11.2021  16:19   Дмитрий Колоней

Коронавирус: повторное заражение и риск осложнений - что узнали ученые

Исследователи проанализировали данные 353 тысяч людей.


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Как сообщает РЕДПОСТ, иссследование на эту проблему проведено в Катаре во время двух волн заболеваемости - с марта по июнь 2020 года и с января по май 2021 года. Выяснилось, что вероятность повторно заразиться COVID-19 не очень велика, а заболевшие легко его переносили. Лишь 4 человека были госпитализированы. Смертельных же случаев не зарегистрировано.
 
 
На сегодняшний день антитела имеют около 40% жителей страны. Изученние ПЦР-тестов выявило 1 304 случая повторного заболевания ковидом. Средний интервал между ними составлял 9 месяцев.
 
"Вероятность госпитализации или смерти у повторных инфекций на 90% ниже, чем у первичных. Реинфекции были редкими и, как правило, легкими, возможно, благодаря настроенной иммунной системе после первичного заражения", – подчеркнули исследователи.
 
Напомним, власти Сингапура больше не будут оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны. В настоящее время правительство полностью покрывает медицинские расходы по лечению Covid-19 для всех сингапурцев, людям с противопоказаниями для вакцинации, а также владельцев долгосрочных виз, при условии, если у них не будет положительного результата теста после возвращения в Сингапур из-за границы.
 

 

Источник:   New England Journal of Medicine
 Тэги:  коронавирус, повторное заражение, харьков, катар, ковид, covid-19
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