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26.11.2021  16:40   Виталий Хиневич

Колю Харьковского ожидает психиатрическая экспертиза

Подростка ожидает медицинское исследование на предмет психического здоровья.

Николай Харьковский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на юридическую компанию «Миллер».
 
Отмечается, что 16-летний подозреваемый в совершении смертельного ДТП на проспекте Гагарина в Харькове должен пройти психиатрическую экспертизу. Данное исследование позволит понять, осознавал ли Харьковский свои действия, когда совершал ДТП.
 
 
Кроме этого, определит, страдал ли он заболеванием психики, и могло ли психическое здоровье повлиять на его действия. 
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Источник:   Юридическая фирма "Миллер"
 Тэги:  дтп, николай харьковский, харьков
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