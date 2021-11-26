26.11.2021 15:45 Виталий Хиневич
Следователи допросили мать Николая Харьковского: что рассказала женщина
Мария Дегтярь не учила водить автомобиль своего сына.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.
Отмечается, что мать подозреваемого в совершении смертельного ДТП на проспекте Гагарина во время допроса отметила, что проживает совместно с детьми в Харькове, ее бывший муж проживает отдельно.
В 2008 году Мария купила автомобиль марки «Dodge», которым управляла самостоятельно. Бывший муж водительских прав не имеет.
Кроме этого сообщается, что один комплект ключей от машины и техпаспорт всегда носила с собой, дубликат ключей хранился дома. Управлять транспортным средством детей Мария не учила, более того, не давала права садится за руль.
После того, как Николая привлекли к административной ответственности в сентябре текущего года, провела с ним воспитательную работу, находясь за границей.
19 октября 2021 года Дегтярь приобрела автомобиль марки Infiniti, тот самый, который попал в ДТП на проспекте Гагарина.
Машина имела дефекты из-за, чего передала авто вместе с ключами, а сама покинула территорию страны.
Запасной комплект ключей и технический паспорт забрала с собой, как Николай мог очутиться за рулем купленного Infiniti, женщина не знает.
Напомним, следователи дела о смертельном ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина возбудили дело
в отношении родителей 16-летнего Николая Харьковского.
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