26.11.2021 14:35 Виталий Хиневич

Трудно быть авторитетом для сына: мать Коли Харьковского дала первое интервью

Мария Дегтярь была в шоке, когда ее сын сел за руль автомобиля.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».

Отмечается, что женщине во время становления гормонального фона подростка, очень трудно было сохранить родительский авторитет. Требовать доступ к социальным сетям, на которых зарегистрирован Коля Харьковский, женщина считает насилием в семье.

«Держать жестко его в рамках, знать его пароли, требовать доступ к его странице Instagram - это уже насилие в семье»,- отметила Мария.

Женщина называет себя домохозяйкой, где работала до сегодняшнего дня, не уточняет. В это же время сообщила, что несколько раз ездила в Германию с целью заработать деньги. Воспитанием троих сыновей, среди которых Николай является старшим, занимается совместно с мужем, однако проживает с ним раздельно.

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"Я ее купила, и покинула страну. До моего возвращения автомобиль должен был находиться на техническом обслуживании. Сын знал данную информацию, он проживает со мной. Я могла оставить ключи и документы от машины дома, но беря в расчет ситуации, которые были ранее, я все это взяла с собой»,- рассказала Мария Дегтярь.

Мать Николая Харьковского также отметила, что возможно авторитет улицы затмил родительский авторитет, и он поддался ему.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.