25.11.2021 14:55 Виталий Хиневич

Мать Николая Харьковского вернулась из Германии и дала показания

Мать 16-летнего Николая, которого подозревают в совершении смертельно ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, дала показания следователю.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».

Отмечается, что мать Харьковского Марина Дегтярь вернулась из Германии 24 ноября и пообщалась с правоохранителями. Что именно сообщила Дегтярь следствию, не уточняется.

Прокурор Харьковской области Александр Фельчаков отметил, что следственные действия еще продолжаются, после чего дело будет направлено в суд. На это может понадобиться еще около одного-двух месяцев.

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Начальника областного управления полиции Станислава Перлина также сообщил, что он не видит никаких проблем с расследование дела и в ближайшее время дело направят в суд.

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. В Infiniti пострадали 3 человека, их госпитализировала скорая.