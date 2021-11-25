    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Мать Николая Харьковского вернулась из Германии и дала показания
25.11.2021  14:55   Виталий Хиневич

Мать Николая Харьковского вернулась из Германии и дала показания

Мать 16-летнего Николая, которого подозревают в совершении смертельно ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, дала показания следователю.

Мать Николая Харьковского
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».
 
Отмечается, что мать Харьковского Марина Дегтярь вернулась из Германии 24 ноября и пообщалась с правоохранителями. Что именно сообщила Дегтярь следствию, не уточняется. 
 
Прокурор Харьковской области Александр Фельчаков отметил, что следственные действия еще продолжаются, после чего дело будет направлено в суд. На это может понадобиться еще около одного-двух месяцев. 
 
 
Начальника областного управления полиции Станислава Перлина также сообщил, что он не видит никаких проблем с расследование дела и в ближайшее время дело направят в суд. 
 
Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. В  Infiniti  пострадали 3 человека, их госпитализировала скорая. 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.11 Криминал и происшествия ДТП: И снова Infinity - водитель столкнулся с Nissan в Харькове (фото) 25.11 Криминал и происшествия На Харьковщине пассажирский автобус "Москва-Кременчуг" попал в ДТП: есть пострадавшие 25.11 Криминал и происшествия На трассе Харьков-Полтава вылетел в кювет рейсовый автобус (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 