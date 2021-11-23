23.11.2021 19:31 Дмитрий Колоней

ДТП на Гагарина: Мать виновника аварии в Харькове не знала, что сын разъезжает на ее машине

Женщина узнала об этом из документа полиции Харькова.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на KHARKIV Today, по информации защитника пострадавших Игоря Черняка, мать виновника смертельного ДТП на проспекте Гагарина Марина Дегтярь узнала о том, что Николай Харьковский садится за руль, когда нашла в машине постановление, выписанное на него полицией.

"Проблема в том, что когда патрульный (на видео после аварии) говорил, что я позвоню твоей маме, маме он так и не позвонил. И сейчас я не буду открывать тайну расследования, но из тех материалов, которые я видел — мама узнала, что на ее авто, на секундочку, разъезжает несовершеннолетний, когда сама нашла в машине постановление, которое выписали копы. А со стороны полиции вообще никто к ней не обратился и не сообщил", — рассказал защитник.

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. В Infiniti пострадали 3 человека, их госпитализировала скорая.