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23.11.2021  19:31   Дмитрий Колоней

ДТП на Гагарина: Мать виновника аварии в Харькове не знала, что сын разъезжает на ее машине

Женщина узнала об этом из документа полиции Харькова.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на KHARKIV Today, по информации защитника пострадавших Игоря Черняка, мать виновника смертельного ДТП на проспекте Гагарина Марина Дегтярь узнала о том, что Николай Харьковский садится за руль, когда нашла в машине постановление, выписанное на него полицией.
 
 
"Проблема в том, что когда патрульный (на видео после аварии) говорил, что я позвоню твоей маме, маме он так и не позвонил. И сейчас я не буду открывать тайну расследования, но из тех материалов, которые я видел — мама узнала, что на ее авто, на секундочку, разъезжает несовершеннолетний, когда сама нашла в машине постановление, которое выписали копы. А со стороны полиции вообще никто к ней не обратился и не сообщил", — рассказал защитник. 
 
Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. В  Infiniti  пострадали 3 человека, их госпитализировала скорая.
Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  дтп, авария, харьков, проспект гагарина, харьковский
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