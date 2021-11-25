25.11.2021 14:38 Дмитрий Колоней
ДТП: И снова Infinity - водитель столкнулся с Nissan в Харькове (фото)
В Харькове на ХТЗ авария двух иномарок.
Патрульная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции в Харкове - ДТП. Авария произошла сеголня, 25 ноября 2021 года на улице Мира, 34. По предварительной информации водитель автомобиля Infinity нарушил п. 10.2 и столкнулся с автомобилем Nissan.
В результате ДТП никто не пострадал. На водителя автомобиля Infinity патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.
Напомним, ранее мы писали, о том, что вечером 26 октября на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП
: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0