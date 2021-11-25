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25.11.2021  14:38   Дмитрий Колоней

ДТП: И снова Infinity - водитель столкнулся с Nissan в Харькове (фото)

В Харькове на ХТЗ авария двух иномарок.


Патрульная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции в Харкове - ДТП. Авария произошла сеголня, 25 ноября 2021 года на улице Мира, 34. По предварительной информации водитель автомобиля Infinity нарушил п. 10.2 и столкнулся с автомобилем Nissan.
 
 
В результате ДТП никто не пострадал. На водителя автомобиля Infinity патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.
 
 
Напомним, ранее мы писали, о том, что вечером 26 октября на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, infinity, nissan
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