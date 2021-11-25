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25.11.2021  14:30   Виталий Хиневич

Какая задолженность по коммуналке станет причиной отказа в субсидии

Кабинет министров принял постановление об изменениях в порядке начисления субсидий.

Субсидия в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ
 
Жилищная субсидия не будет назначаться при просроченной более трех месяцев задолженности за коммуналку, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 680 гривен.
 
Претендовать на субсидию теперь могут граждане у которых:
  • в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат, которым меньше 5 лет;
  • если отсутствуют доходы в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста на основании заключения врача;
  • если человек купил жилье за счет средств, выделенных из государственного или местного бюджета, при этом такие средства не будут учитываться в совокупном доходе семьи при исчислении субсидии.
 
 
Граждане, которым было отказано в назначении жилищной субсидии по указанным причинам, могут повторно обратиться за ее получением.
 
В случае обращения за оформлением жилищной субсидии в течение двух месяцев после начала отопительного периода, субсидия назначается с начала такого отопительного сезона.
 
Напомним, Правительство повысило военные пенсии и увеличило доплаты некоторым участникам боевых действий.

 

Тэги:  жкх, субсидия, харьков
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