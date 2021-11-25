25.11.2021 14:30 Виталий Хиневич

Какая задолженность по коммуналке станет причиной отказа в субсидии

Кабинет министров принял постановление об изменениях в порядке начисления субсидий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ

Жилищная субсидия не будет назначаться при просроченной более трех месяцев задолженности за коммуналку, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 680 гривен.

Претендовать на субсидию теперь могут граждане у которых:

в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат, которым меньше 5 лет;

если отсутствуют доходы в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста на основании заключения врача;

если человек купил жилье за счет средств, выделенных из государственного или местного бюджета, при этом такие средства не будут учитываться в совокупном доходе семьи при исчислении субсидии.

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Граждане, которым было отказано в назначении жилищной субсидии по указанным причинам, могут повторно обратиться за ее получением.

В случае обращения за оформлением жилищной субсидии в течение двух месяцев после начала отопительного периода, субсидия назначается с начала такого отопительного сезона.

Напомним, Правительство повысило военные пенсии и увеличило доплаты некоторым участникам боевых действий.