25.11.2021 13:15 Виталий Хиневич

«Минималка» на взлёте: как изменятся зарплаты харьковчан

С 1 декабря в Украине будут повышать размер минимальной зарплаты.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

С 1 декабря повысится минимальная зарплата с 6 000 до 6 500 гривен. В последний раз пересмотр минимальной оплаты труда состоялся 1 января 2021 года, следующий запланирован на октябрь 2022 года.

Этапы повышения зарплаты будут проходить в два этапа:

6 500 гривен в месяц или 39,26 гривны почасово с 1 декабря 2021 года;

6700 гривен в месяц или 40,46 гривны почасово с 1 октября 2022 года.

Вместе с повышением минимальной зарплаты увеличат пенсию лицам с полным стажем. При этом повысится и стоимость покупки необходимого страхового стажа. Докупают годы стажа пенсионеры, обнаружившие, что у них нет требуемого количества отработанных лет.

Повысятся и привязанные к зарплатному минимуму налоги, взносы, обязательные платежи. Увеличится единый социальный взнос, который платят физлица-предприниматели.

Кроме этого, с 1 декабря в Украине вырастет и прожиточный минимум, и соответственно, — размер максимальной помощи по безработице.

Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных граждан 2 379 гривен, а с 1 декабря вырастет до 2 481 гривен. То есть те, кто получает максимальную помощь по безработице, размер которой не может превышать четыре прожиточных минимума (сейчас – 9 516 гриве), с 1 декабря будут получать больше – 9 924 гривен в месяц.

«Что же касается размера минимальной помощи по безработице, то он остается без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер помощи по безработице с 650 до 1000 гривен», - сообщают в государственной службе занятости.

К повышению прожиточного минимума привязаны и детские социальные выплаты. Поэтому с 1 декабря в Украине будет увеличен минимальный размер алиментов на детей.

Так, прожиточный минимум для малышей до 6 лет увеличится до 2 100 гривен, а для детей 6-18 лет до 2 618 гривен, то минимальный гарантированный размер алиментов равный 50% прожиточного минимума составит:

для детей до 6 лет — 1050 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — 1 309 гривен.

Вместе с алиментами на детей с 1 декабря повысится пособие на детей одиноким матерям, помощь опекунам, пособие на тяжелобольных детей, помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком.

В общей сложности, к прожиточному минимуму в Украине привязаны более 180 видов социальных выплат, а также штрафов, сборов, платежей и взысканий.

Напомним, Правительство повысило военные пенсии и увеличило доплаты некоторым участникам боевых действий.