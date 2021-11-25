25.11.2021 12:59 Евгений Клочко
В Харькове предложили привлекать бездомных к социальным работам
Харьковчанка просит дать возможность бездомным людям зарабатывать на ночлег в социальных заведениях.
Как сообщает РЕДПОСТ
, соответствующая петиция опубликована 10 ноября на сайте Харьковского горсовета.
Ее автор Анастасия Агапчеева пишет, что в Харькове на данный момент существует огромная проблема с людьми без определенного места жительства. Они ночуют на вокзалах, в подъездах.
«Впереди холода, огромная просьба вернуть места, где данные люди смогут ночевать и выполнять какие-либо социальные работы по городу в счет оплаты ночлега. И тем самым сделать наш город еще лучше!!!», – говорится в петиции
.
С момента после опубликования петиции ее подписали 282 человека. Чтобы прошение рассмотрели, оно должно набрать 5 000 подписей за 90 дней.
Напомним, ранее харьковчане просили
запустить коммунальный автобус на Основу, по маршруту улица Валдайская – улица Достоевского. Прошение о транспорте еще можно подписать в разделе петиций сайта Харьковского горсовета.
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