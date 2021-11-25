    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове предложили привлекать бездомных к социальным работам
25.11.2021  12:59   Евгений Клочко

В Харькове предложили привлекать бездомных к социальным работам

Харьковчанка просит дать возможность бездомным людям зарабатывать на ночлег в социальных заведениях.

Бездомных Харькова предложили привлекать к общественным работам
 
Как сообщает РЕДПОСТ, соответствующая петиция опубликована 10 ноября на сайте Харьковского горсовета.
 
Ее автор Анастасия Агапчеева  пишет, что в Харькове на данный момент существует огромная проблема с людьми без определенного места жительства. Они ночуют на вокзалах, в подъездах.
 
 
«Впереди холода, огромная просьба вернуть места, где данные люди смогут ночевать и выполнять какие-либо социальные работы по городу в счет оплаты ночлега. И тем самым сделать наш город еще лучше!!!», – говорится в петиции.
 
Бездомных Харькова предложили привлекать к общественным работам
 
С момента после опубликования петиции ее подписали 282 человека. Чтобы прошение рассмотрели, оно должно набрать 5 000 подписей за 90 дней.
 
Напомним, ранее харьковчане просили запустить коммунальный автобус на Основу, по маршруту улица Валдайская – улица Достоевского. Прошение о транспорте еще можно подписать в разделе петиций сайта Харьковского горсовета.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  петиция, бездомные, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.11 Общество В Жихаре не хватает e-ticket: петиция 13.10 Культура и Туризм "Бизнес на крови": Зеленский рассмотрит петицию Кондратюка 12.10 Власть Жители Основы просят социальный транспорт
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 