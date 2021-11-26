26.11.2021 14:20 Валерия Кононова

Международный день борьбы с насилием: куда обратиться жертве

15 лет – средний возраст, начиная с которого каждая третья девушка, женщина подверглись насилию, будь оно физическое или сексуальное.

Сегодня, 26 ноября, в честь международного дня борьбы с насилием над женщинами люди во всему миру вышли на акции, чтобы вновь обратить внимание на эту проблему и заявить, что женщина – не обязана выполнять любую прихоть мужчины или подчиняться его агрессии. Об этом сообщает РЕДПОСТ

В Италии Колизей окрасился в красный свет в честь тех, кто оказался жертвами названной проблемы. В Греции граждане устроили целый театр, чтобы снова заговорить о проблеме.

Ярче всех защиты и возможности говорить о насилии просили в Южной Америке и Турции, ведь в Турции и вовсе этим летом отказались от конвенции по противодействию насилию. Тысячи женщин этих стран требовали или требуют сегодня лишь одной вещи – безопасности.

Самое сложное – помочь жертве домашнего насилия. Часто ей некуда идти, она боится за своих детей или даже собственную жизнь. Также нередко жертва просто не может определить, является ли случившееся насилием и имеет ли она право просить помощи. Жертва может чувствовать собственную вину, которую ей внушил агрессор.

Для таких случаев в Украине в рамках фонда "Белая лента" разработано приложение "White Ribbon Ukraine". Оно призвано ответить на все вопросы и потребности.

Если вы оказались в непонятной ситуации – у вас есть приложение с экспертами, юристами, волонтёрами, с людьми, которые готовы помочь и проконсультировать.

Если вы оказались в опасной ситуации – просто нажмите кнопку и к вам приедет полиция.

Пока что приложение тестируется, но вы уже можете его скачать. Кстати, не смотря на стереотип о том, что от насилия страдают лишь женщины, этим приложением может воспользоваться мужчина, если он находится в роли жертвы.

Если вам психологически трудно, если вы ее можете разобраться, если вы хотите поделиться своим опытом, в Украине в феврале этого года был запущен проект "Мне кажется" , где жертва насилия можете рассказать свою историю анонимно, либо же обратиться бесплатно к психологам.

Кроме звонка в полицию, вам может помочь звонок на правительственную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия. Запомните лишь четыре цифры – 15-47.

Национальная детская горячая линия – 772.

Если вы попадёте в ситуацию, при которой ваш партнёр или человек, с которым вы пошли на свидание, начнёт проявлять агрессию, предложите ему зайти в одно из заведений, участвующих в проекте "Позовите Галю", придя в заведение, просто скажите эту кодовую фразу любому из сотрудников, он поможет – выведет из заведения или вызовет полицию. На данный момент в Харькове 3 заведения, участвующих в проекте. Их вы можете увидеть на карте на сайте проекта.

Помните, что ваша безопасность – превыше всего, и что вы можете просить помощи. Не молчите, как не молчат сегодня тысячи женщин по всему миру.