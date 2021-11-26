26.11.2021 14:59 Дмитрий Колоней

Новый год: Главной елке Украины не будет равных в мире

Стало известно, сколько будет стоить елка на Софийской площади.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Громадське радио, 19 декабря 2021 года на Софийской площади в столице Украины откроют новогоднюю елку. По информации представителя организаторов - основателя и директора компании "Folk Ukraine" Игоря Добруцкого, в этом году елка будет больше, как и количество игрушек и гирлянд на ней. Стоить она будет 25-27 млн гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы. Какой будет верхушка ее пока не известно, так как организаторы колеблются перед выбором между ангелами, звездой или чем-нибудь еще.

"Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя в прошлом году мы вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу количества к качеству", – говорит Игорь Добруцкий.

Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

Также будет каток. Там одновременно смогут кататься до 500 посетителей. Рядом будут горки. Оранжерею превратят в стеклянный домик. Также гостям покажут мюзикл.

В одном из павильонов развернут музей Нового года. Среди экспонатов будут: ватные, стеклянные, металлические, проволочные елочные игрушки XIX–ХХ веков и предметы праздничного быта. В другом павильоне будет парк сказочных героев. В концерт-холле представят мультипространственное шоу-путешествие.

Напомним, ранее мы писали о том, что Харьков уже готовится к Новому году - на площади строится любимое равзлечение горожан - каток. В связи с этим до апреля 2022 года ограничено движение по площади Свободы.